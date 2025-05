Un alto funzionario russo ha dichiarato che la metropoli turca di Istanbul sta diventando la “principale piattaforma” per i negoziati tra Mosca e Kiev, dove i due paesi hanno tenuto i loro primi colloqui diretti in tre anni all'inizio di questo mese.

“La piattaforma di Istanbul sta diventando la principale piattaforma per condurre negoziati in tutte le aree riguardanti il Mar Nero: l'accordo sul Mar Nero, l'accordo sul grano e ora i negoziati russo-ucraini,” ha affermato il Segretario del Consiglio di Sicurezza russo Sergey Shoygu durante un incontro con il Segretario Generale del Consiglio di Sicurezza Nazionale della Türkiye, Okay Memiş, giovedì, secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa statale Tass.

Il rapporto ha inoltre riferito che Shoygu ha ringraziato la leadership turca per aver messo a disposizione la piattaforma per lo svolgimento dei colloqui diretti tra Russia e Ucraina.

“Sappiamo che Ankara ha compiuto notevoli sforzi, anche in termini di garanzia della sicurezza, per creare condizioni ottimali al lavoro delle delegazioni,” ha aggiunto Shoygu.

Il 16 maggio, Russia e Ucraina hanno tenuto a Istanbul i loro primi colloqui diretti in tre anni, durante i quali le due parti hanno concordato, in particolare, uno scambio su larga scala di prigionieri che ha coinvolto un totale di 1.000 persone per ciascun lato.

Entrambe le parti, durante i colloqui facilitati dalla Türkiye, hanno anche concordato di proseguire le negoziazioni per una tregua.