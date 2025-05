Molti pakistani attendono con il fiato sospeso l'annuncio dell'amministrazione Trump riguardo alla nuova lista di paesi soggetti al divieto di viaggio, che potrebbe includere o meno il loro paese.

Non c'è ancora nulla di ufficiale, ma in un articolo pubblicato su Reuters il 5 marzo, citando tre fonti anonime, si afferma che, insieme all'Afghanistan, anche il Pakistan 'sarebbe' stato uno dei paesi proposti per l'inclusione nella lista del divieto di viaggio. Altri paesi a maggioranza musulmana potrebbero essere inclusi, ma i loro nomi non sono stati divulgati.

La notizia è stata un duro colpo per il Pakistan, in particolare per il suo governo, l'élite dirigente e i cittadini benestanti. Dopo tutto, il Pakistan ha una lunga storia di collaborazione con gli Stati Uniti, e la sua élite anglofona è sempre stata fortemente filo-occidentale.

Andare negli Stati Uniti per studiare, lavorare, avviare una attività, acquistare beni e infine stabilirsi lì è rimasto un sogno per molti pakistani istruiti, professionisti e benestanti, poiché gli Stati Uniti non hanno mai chiuso completamente le porte al Pakistan. Nonostante i numerosi alti e bassi nelle relazioni, le agenzie di sicurezza dei due Paesi hanno sempre mantenuto stretti contatti.

La storia del divieto di viaggio è stata ancora più sorprendente per i pakistani, poiché solo il giorno prima, il 4 marzo, il presidente Donald Trump, nel suo primo discorso al Congresso congiunto, aveva ringraziato il Pakistan per l'arresto di un leader terrorista di Daesh-K.

Su segnalazione della CIA, le autorità pakistane hanno rintracciato e arrestato Mohammed Sharifullah alias Jafar nella provincia sud-occidentale del Belucistan, vicino al confine con l'Afghanistan, consegnandolo successivamente agli americani.

Tra le accuse contro Jafar c'è anche quella di essere il mandante dell'attacco terroristico mortale all'aeroporto di Kabul il 26 agosto 2021, che ha causato la morte di 13 soldati americani e 170 afghani.

I ringraziamenti di Trump

Il governo di Shehbaz Sharif si stava ancora crogiolando nel bagliore dei “ringraziamenti trumpiani” e i canali d'informazione stavano ancora dando risalto alla notizia, quando è emersa la possibilità di includere il Pakistan nella lista dei divieti di viaggio.

Tuttavia, secondo due ex diplomatici pakistani, non c'è motivo di eccessivo entusiasmo per il ringraziamento di Trump. Anche la storia del Reuters dovrebbe essere vista con cautela, affermano.

“Non ho informazioni credibili su questo (divieto di viaggio), a parte l’articolo del Reuters,” ha dichiarato Sherry Rehman, ex ambasciatrice pakistana negli Stati Uniti. “Non penso sia possibile. Sarebbe una sorpresa se accadesse… A mio avviso, non ci sarà alcun divieto totale sul Pakistan.”

Masood Khan, un altro ex diplomatico di alto livello che ha servito come ambasciatore del Pakistan negli Stati Uniti, ha detto che, dopo aver letto la storia del Reuters, ha pregato che ciò non accadesse. “Sarebbe una decisione molto negativa e avrebbe conseguenze altrettanto negative.”

Il Pakistan considera cruciale il suo rapporto con Washington. Gli Stati Uniti non sono solo il principale mercato di esportazione del paese, ma il loro sostegno è fondamentale per Islamabad nel trattare con istituzioni finanziarie multilaterali come il Fondo Monetario Internazionale (FMI) e la Banca Mondiale. Il programma attuale del FMI per il Pakistan non sarebbe stato possibile senza il sostegno di Washington.

Tuttavia, le relazioni tra Pakistan e Stati Uniti hanno una storia di alti e bassi estremi. Da membro delle alleanze anticomuniste CENTO e SEATO, definito l'alleato più alleato, a essere il più sanzionato e bombardato, il Pakistan ha vissuto tutto.

Il Pakistan ha collaborato con gli Stati Uniti durante la Guerra Fredda e ha resistito all'invasione dell'Afghanistan da parte dell'Unione Sovietica e poi, dopo gli attentati terroristici dell'11 settembre, si è nuovamente schierato al fianco di Washington nella guerra contro il terrorismo in quella terra.

Dopo il ritiro delle forze NATO guidate dagli Stati Uniti dall'Afghanistan nell'agosto 2021, il Pakistan sembra aver perso la sua importanza per Washington.

Test per il Pakistan

Durante il mandato del presidente Joe Biden, le relazioni tra i due paesi sono rimaste per lo più fredde, nonostante occasionali episodi di cooperazione, tra cui l'aiuto del Pakistan durante il ritiro delle forze NATO guidate dagli Stati Uniti dall'Afghanistan.

Tuttavia, verso la fine del suo mandato, l'amministrazione Biden ha imposto sanzioni a tre aziende pakistane, inclusa una statale, per il loro coinvolgimento nel programma missilistico del paese.

Con grande sorpresa del Pakistan, gli americani hanno dichiarato che il programma di missilistico a lungo raggio è una minaccia per gli Stati Uniti, mentre tutti i preparativi di Islamabad per la difesa sono diretti contro un solo nemico: L'India.

Questo è uno dei motivi per cui un “grazie” da parte del presidente Trump significava molto per il governo di Shehbaz.

La seconda ragione per cui il governo Shahbaz ha accolto con entusiasmo il gesto di Trump ha a che fare con il suo significato simbolico per la politica interna.

Il governo Shehbaz affronta una dura opposizione da parte di molti influenti pakistani americani, contrari all'incarcerazione dell'ex premier Imran Khan, che rimane una figura popolare nella politica pakistana.

I sostenitori di Imran Khan, sia in patria che all'estero, si aspettano che Trump utilizzi la sua influenza per ottenere il rilascio di Khan e stanno attivamente facendo pressioni in tal senso.

Tuttavia, la sfida del Pakistan nel mantenere relazioni fluide con gli Stati Uniti è molto più grande e grave di quanto possa essere interpretata da un semplice ringraziamento o anche se il nome del Pakistan non apparisse nella lista del divieto di viaggio degli Stati Uniti.

Le differenze di interesse tra i due Paesi sono maggiori rispetto alle convergenze. I diplomatici pakistani riconoscono che l'ampiezza delle relazioni con Washington si è notevolmente ristretta dopo il ritiro degli Stati Uniti dall'Afghanistan.

Oltre alle vecchie sfide nelle relazioni tra i due Paesi, l'era Trump potrebbe riservare sorprese a Islamabad, in quanto gli Stati Uniti sono preoccupati per i programmi missilistici e nucleari del Pakistan, per i suoi stretti legami strategici con la Cina e per le continue relazioni travagliate del Pakistan con l'India, ora partner strategico degli Stati Uniti.

Sotto la presidenza Trump, la pressione potrebbe improvvisamente aumentare sul Pakistan a causa del suo stile di diplomazia non convenzionale e aggressivo, su qualsiasi vecchio problema o su uno nuovo che gli Stati Uniti decidano di affrontare. Attualmente, il Pakistan potrebbe essere una priorità bassa per gli Stati Uniti, ma ciò potrebbe cambiare drasticamente se il presidente decidesse di concentrarsi in particolare sul Pakistan o sull'Asia meridionale in generale.

Pertanto, l'era Trump metterà probabilmente a dura prova la diplomazia pakistana.

Pro-India, anti-Pakistan

Un nuovo fattore che intensifica la sfida del Pakistan con gli Stati Uniti è la presenza di molte figure note per essere filo-indiane e di origine indiana nel team di Trump, che occupano posizioni di vertice. Alcuni di questi membri del team sono apertamente critici nei confronti del Pakistan e del suo alleato di sempre, la Cina.

Ad esempio, il Segretario di Stato Marco Rubio, il Consigliere per la Sicurezza Nazionale Mike Waltz e il Direttore della CIA John Ratcliffe sono tutti noti per le loro posizioni dure contro la Cina. Il Pakistan probabilmente affronterà maggiori pressioni da Washington per quanto riguarda la portata della sua partnership con la Cina sulla scacchiera diplomatica.

In passato, Rubio ha proposto un disegno di legge anti-Pakistan e filo-indiano al Senato, mentre Waltz - un veterano militare - ha spinto per intensificare la pressione sul Pakistan per frenare il presunto terrorismo transfrontaliero, una linea in sintonia con la posizione indiana.

Tra le prime mosse di Ratcliffe come nuovo direttore della CIA c'è stata quella di esercitare pressioni sul Pakistan, che ha portato all'arresto di Sharifullah.

Tulsi Gabbard, direttrice dell'Intelligence Nazionale che gestisce le 18 organizzazioni di intelligence statunitensi, è la prima induista a servire al Congresso ed è vista come una figura filo-indiana. Non ha legami ancestrali con l'India, ma gode di stretti rapporti con i nazionalisti indù. La madre di Gabbard, nata in Indiana, si è convertita all'induismo e ha dato ai suoi figli nomi indù.

Gabbard ha criticato il Pakistan durante le tensioni militari tra India e Pakistan nel 2019.

Poi ci sono diversi altri indo-americani che occupano posizioni importanti nel team di Trump – da Kash Petal come direttore dell'FBI a Ricky Gill, direttore senior per l'Asia meridionale e centrale al Consiglio di Sicurezza Nazionale. Includono anche Kush Desai, vice segretario stampa alla Casa Bianca, e Saurab Sharma nell'Ufficio del Personale Presidenziale, indicando che la diaspora indiana di 4,5 milioni di persone è una minoranza fortemente rappresentata nella nuova amministrazione Trump.

Questa forte presenza di indo-americani nei corridoi del potere statunitense rappresenta la sfida più recente per il Pakistan nelle sue relazioni con gli Stati Uniti.

Come il Pakistan, con la sua influenza in diminuzione e gli ostacoli in aumento, riuscirà a far sentire la sua voce a Washington, resta da vedere.

Per questo, probabilmente il governo Shehbaz dovrà connettersi con la diaspora pakistana in Occidente e portare stabilità politica in patria per difendere efficacemente la causa del paese sulla scena mondiale.