Il Ministro del Tesoro e delle Finanze turco Mehmet Simsek ha incontrato mercoledì a Washington il Segretario del Tesoro degli Stati Uniti Scott Bessent per discutere l'espansione della collaborazione economica e della cooperazione strategica regionale. Lo ha dichiarato il Ministero delle Finanze turco.

Anche il Governatore della Banca Centrale turca, Fatih Karahan, ha partecipato all'incontro, che si è svolto in quella che i funzionari hanno descritto come un'“atmosfera costruttiva”. Entrambe le delegazioni hanno ribadito la volontà politica condivisa dei Presidenti Recep Tayyip Erdogan e Donald Trump di avanzare nelle relazioni multidimensionali tra i due alleati della NATO.

Focus su commercio, investimenti ed energia

I colloqui si sono concentrati sul rafforzamento della cooperazione in settori chiave come investimenti, commercio, trasporti ed energia. Simsek ha sottolineato in particolare l'importanza di eliminare le attuali restrizioni che ostacolano la cooperazione bilaterale nell'industria della difesa, un ambito delicato ma cruciale per approfondire i legami.

La delegazione turca ha inoltre presentato i dettagli degli sforzi in corso per la stabilizzazione economica della Türkiye. Il Ministro Simsek ha ribadito l'impegno di Ankara verso “politiche macroeconomiche prudenti e sostenibili”, come delineato durante recenti forum internazionali, inclusi gli incontri primaverili del FMI e della Banca Mondiale.

Oltre agli aspetti economici, entrambe le parti hanno discusso questioni regionali urgenti. I funzionari turchi hanno sottolineato la necessità di revocare le sanzioni sulla Siria e hanno illustrato gli sforzi diplomatici in corso della Türkiye per raggiungere un cessate il fuoco in Ucraina.

Obiettivo di 100 miliardi di dollari di scambi commerciali

I colloqui si sono svolti in un contesto di crescita delle relazioni economiche tra Türkiye e Stati Uniti, con entrambi i governi impegnati a incrementare il commercio bilaterale fino a raggiungere l'obiettivo di 100 miliardi di dollari, una cifra sottolineata nei recenti scambi diplomatici.

Gli analisti prevedono incontri tecnici di follow-up nei prossimi mesi per portare avanti iniziative specifiche discusse durante la visita a Washington. Mentre la Türkiye continua a riposizionarsi come attore economico e strategico regionale, una cooperazione rafforzata con Washington potrebbe rivelarsi fondamentale.