I ciadiani si uniscono al loro governo nel riconsiderare i rapporti con l'ex potenza coloniale francese, riflettendo sulle atrocità perpetrate più di un secolo fa dalle forze coloniali.

Alcune ferite non guariscono mai, infettandosi e tormentando come il dolore delle ingiustizie del passato.

Nessun luogo incarna questa verità meglio del Ciad, dove le cicatrici del colonialismo francese sono incise nella memoria collettiva di una generazione che ha vissuto gli orrori di uno dei peggiori episodi di oppressione: parliamo di massacro di Coupe-Coupe del 15 novembre 1917, nella città di Abéché.

"Il Ciad è nostro, la Francia fuori!" Questo grido di angoscia risuona in tutta la nazione dell'Africa centrale, riflettendo un'ondata di sentimenti che negli ultimi anni ha portato a una significativa riduzione della presenza militare francese nel continente.

Il 29 novembre, il Ministero degli Affari Esteri del Ciad ha annunciato la cancellazione dell'accordo di cooperazione con la Francia in materia di sicurezza e industria della difesa, in concomitanza con la visita del ministro degli Esteri francese Jean-Noël Barrot e il suo incontro, il giorno precedente, con il presidente Mahamat Idriss Deby Itno.

Mentre la Francia ha risposto con cautela all'annullamento del patto del 5 settembre 2019, il Ciad ha ribadito il proprio diritto sovrano sul suo territorio.

Poco dopo, sono scoppiate proteste in tutto il paese contro la presenza militare francese. A partire dal 5 dicembre, le manifestazioni si sono rapidamente diffuse nelle principali città, tra cui N'Djamena e Abéché.

Solo dieci giorni prima, un sermone del venerdì ad Abéché ha segnato quello che sarebbe stato il punto di svolta nell'esplosione di sentimenti anti-francesi per le strade del Ciad.

Il 6 dicembre, i ciadiani riuniti per la preghiera sono stati nuovamente spinti a riflettere su quel momento doloroso inflitto dai francesi alla storia della loro regione, 107 anni fa.

Ma come si è svolta la tragedia del massacro di Coupe-Coupe nella sanguinosa storia del colonialismo francese in Ciad, e cosa significa per la sua gente?

Il giornalista e autore Kamal Koulamallah, agenzia di comunicazione ciadiana Le N'djam Post, descrive il massacro del 1917 avvenuto ad Abéché, la capitale del Wadai, come "una macchia indelebile nella storia del Ciad".

"Una repressione brutale che lascerà per sempre il suo segno nella memoria locale. Tra sospetti infondati, ritorsioni sistematiche e politiche coloniali di impunità, questa pagina oscura della presenza coloniale francese in Ciad è durata un secolo, rimanendo, anche se silenziosamente, un simbolo di ingiustizia e sofferenza," spiega.

I mercanti della tirannia

La Francia intensificò le sue attività coloniali in Africa nel XIX secolo, con il Ciad tra i paesi mirati per la dominazione.

Dalla fine del 1800, il paese fu effettivamente diviso tra le sfere di influenza britannica e francese.

Prima che il colonialismo occidentale raggiungesse nel continente, tre sultanati locali governavano in Ciad: i sultanati di Wadai, Bagirmi e Kanem."

Questi stati lottarono ferocemente contro i francesi per molti anni e mantennero buone relazioni con l'Impero Ottomano.

Questa relazione era simile agli attuali legami tra Türkiye e Ciad," afferma il Dott. Isa Gökgedik, membro della facoltà di teologia dell'Università Kutahya Dumlupinar, in un'intervista a TRT Afrika.

I francesi entrarono per la prima volta in Ciad nel 1899, stabilendo la loro dominanza a N'Djamena, noto come "Fort-Lamy".

Successivamente cercarono di espandere la loro amministrazione coloniale in regioni come Abéché, Wadai, Borkou ed Ennedi.

A partire dal 1905, incontrarono resistenza da parte degli arabi, dei tuareg, degli Uled Sliman e delle forze Sanussi, con sede in Libia, sostenute dall'Impero Ottomano.

Dopo un decennio di combattimenti, le forze francesi comandate dal colonnello Moll e dal dottor Chaopen occuparono Abéché il 23 agosto 1909.

Durante questo periodo, il sultano di Wadai Mohammed Salih (Dud Murra) e il sultano di Dar Masalit Tajuddin si allearono per lanciare una resistenza.

Tribù come gli Abu Sharib, gli Havalis, i Kelingen, i Kodoy, i Mimi, i Veled Cema e i Maba, insieme alle forze Sanussi sostenute dall'Impero Ottomano, si unirono alla lotta, rifiutando di accettare l'occupazione francese.

Il colonnello Moll fu ucciso in battaglia, così come il sultano Tajuddin. Il sultano Mohammed Salih e il nipote di Tajuddin, Bahruddin, continuarono la resistenza per un po' ma furono costretti a arrendersi il 27 ottobre 1911.

ll colonnello Victor-Emmanuel Largeau conquistò Ain Galaka, Bilma e Biltine tra il 1912 e il 1914.

Le conseguenze di questi assalti, insieme alla carestia e alle epidemie, portarono alla morte di 322.000 persone solo ad Abéché.

La popolazione crollò da 728.000 a 406.000 nel giro di tre anni.

Processo per omicidio di massa

Le cifre impressionanti illustrano chiaramente l'entità delle devastazioni orchestrate dai francesi. Durante la Prima Guerra Mondiale, centinaia di migliaia di africani furono reclutati con la falsa promessa dell’indipendenza e mandati a morire sui campi di battaglia europei contro i tedeschi.

Nonostante la guerra in corso, i francesi faticavano a stabilire un controllo totale sul Ciad. Per rompere la resistenza, i francesi metterono in atto un piano sistematico per eliminare i rispettati studiosi religiosi della società attraverso massacri. Non esitando a ricorrere all’inganno, nel 1917 i francesi invitarono i leader comunitari ad Abéché con il pretesto di consultarli su questioni di governo.

Dopo la preghiera del mattino, all'alba, centinaia di studiosi musulmani furono intrappolati in un'imboscata e massacrati. Massacri simili furono perpetrati anche a Varya e Kanim. Il massacro di Coupe-Coupe, o "Cut-Cut", non fu un semplice atto di brutalità sfrenata da parte dei soldati francesi che decapitarono alcuni studiosi islamici ciadiani. Le forze coloniali confiscarono inoltre libri e manoscritti dalle biblioteche, li bruciarono, li inviarono ai musei in Francia o li nascosero in depositi sotterranei.

In questo caos, un vasto patrimonio culturale fu distrutto. Yahya Ould Germa, che si oppose alla coscrizione forzata, fu imprigionato. Akid Magine e sua moglie, Meram Koise, furono sottoposti a forti pressioni.

Akid Mahamat Dokom, che rifiutò un'alleanza con i francesi, fu ucciso insieme a cento dei suoi sostenitori. Abud Sharara, leader della tribù Mehamid, fu arrestato con 40 dei suoi seguaci e successivamente giustiziato.

Per reprimere potenziali rivolte, i colonialisti dispiegarono truppe provenienti dai fronti europei in Ciad, attuando misure di sicurezza estremamente rigide. Inoltre, presero di mira i valori spirituali della popolazione per provocarla e sottometterla.

La Grande Moschea fu demolita e le proteste nelle regioni di Salamet e Batha furono represse con violenza. In questo periodo, ondate di arresti, esili e assassinii si susseguirono senza sosta. Anche la più piccola manifestazione di dissenso veniva brutalmente soffocata.

Nonostante ciò, il popolo del Ciad non accettò mai il dominio coloniale e la resistenza continuò fino agli anni '30. Dopo decenni di oppressione, il Ciad ottenne l'indipendenza dalla Francia l'11 agosto 1960.

Ricerca di giustizia

Il massacro di Coupe-Coupe rimane ancora oggi un argomento estremamente delicato per il popolo del Ciad. Il fatto che la Francia non abbia mai chiesto scusa per ciò che ha fatto alla regione e alla sua gente rende la ferita ancora più profonda.

“Alcuni intellettuali vogliono portare la Francia davanti alla Corte Internazionale di Giustizia, il che dimostra l’odio sentito quando si parla del massacro nella regione del Wadai suscita. Sono state organizzate conferenze e molti giovani sono ben informati sull’accaduto", spiega il dottor Mahamat Adoum Doutoum, docente di storia presso l’Università Cheikh Adam Barka di Abéché, a TRT Afrika.

Il numero di morti nel massacro di Coupe-Coupe è stimato in 150. Tuttavia, più che il numero, la brutalità dell'attacco e l'intenzione dietro di esso aumentano il sentimento di ingiustizia. Gli accademici uccisi dai francesi furono sepolti in una fossa comune a Umm Kamil, ad Abéché. Il cimitero è diventato da allora un monumento simbolico alla lotta per l'indipendenza del popolo ciadiano contro gli invasori.

Il massacro di Coupe-Coupe è un punto di unione emotiva per i Ciadiani contro i francesi.

“Rievocarlo crea istantaneamente unanimità tra la popolazione, che sia per riconoscere il colonialismo per quello che era, o per sostenere la decisione del governo di porre fine all'accordo di cooperazione in materia di sicurezza e difesa con la Francia", spiega il dottor Doutoum.

“Solo una piccola minoranza non ha espresso il proprio supporto a questa decisione. Anche se rimangono in silenzio, ciò ha poca influenza di fronte a un consenso più ampio."

Nel mese di anniversario del massacro di Coupe-Coupe, i Ciadiani di ogni strato sociale hanno giurato di non dimenticare mai ciò che i francesi hanno fatto al loro paese e al loro popolo. "Francia fuori!" – l'urlo non potrebbe essere più forte in questo periodo di cambiamento.