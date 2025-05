“I nostri partner umanitari ci riferiscono che, dopo la chiusura dei valichi verso Gaza avvenuta ieri, i prezzi della farina e delle verdure sono aumentati di oltre 100 volte”, ha dichiarato il portavoce dell’ONU Stephane Dujarric durante una conferenza stampa lunedì.

“Abbiamo ottenuto molti risultati. Continuiamo ad andare avanti”, ha affermato Dujarric.

Alla domanda sulle recenti affermazioni del premier israeliano Benjamin Netanyahu, secondo cui il motivo dell'interruzione degli aiuti sarebbe dovuto alla vendita degli stessi da parte di Hamas, Dujarric ha risposto: “Nulla di tutto ciò è stato riportato dai nostri colleghi sul campo”.

“A seguito del cessate il fuoco, abbiamo osservato un flusso di aiuti molto più libero e diretto, e non abbiamo più assistito a saccheggi, come invece accadeva prima della tregua,” ha aggiunto.

Massacro israeliano

Israele ha ucciso quasi 48.400 palestinesi, per lo più donne e bambini a Gaza assediata.

L'assalto, che ha lasciato l'enclave in macerie, è stato messo in pausa da un accordo di cessate il fuoco e di scambio di prigionieri entrato in vigore il 19 gennaio.

Tuttavia, Israele ha bloccato l’ingresso di aiuti umanitari a Gaza domenica, poche ore dopo la scadenza della prima fase dell’accordo di cessate il fuoco.

Lo scorso novembre, la Corte Penale Internazionale ha emesso mandati di arresto contro il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu e l’ex ministro della difesa Yoav Gallant per crimini di guerra e crimini contro l’umanità a Gaza.

Israele è inoltre chiamato a rispondere di un’accusa di genocidio davanti alla Corte Internazionale di Giustizia per la guerra contro l’enclave di Gaza.