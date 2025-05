Le autorità iraniane hanno rilasciato il cittadino francese Olivier Grondeau, detenuto dall'ottobre 2022 con accuse legate alla sicurezza, e questi è tornato in Francia, Lo ha annunciato giovedì il presidente Emmanuel Macron.

Grondeau, 34 anni, "è libero e con i suoi cari", ha scritto Macron su X aggiungendo che “lgli impegni continueranno" per garantire il rilascio di altri due cittadini francesi ancora detenuti in Iran, che Parigi considera vittime di una strategia di presa di ostaggi da parte dello Stato.

Grondeau è arrivato in Francia lunedì sera dopo un'odissea durata quasi 900 giorni, secondo quanto riferito dall'Eliseo e da una fonte diplomatica che ha parlato con l'AFP.

Non sono stati forniti ulteriori dettagli sulle circostanze del rilascio di Grondeau. Originario di Montpellier, nel sud della Francia, Grondeau si trova attualmente in ospedale per sottoporsi a una serie di esami, poiché negli ultimi mesi è stato gravemente indebolito, soprattutto psicologicamente, ha riferito una fonte governativa all'AFP, chiedendo l'anonimato.

"È una grande gioia avere Olivier di nuovo con noi, poiché è innocente da tutte le accuse e ha sempre appartenuto alla nostra comunità", ha dichiarato il suo avvocato francese, Chirinne Ardakani, all'AFP.

Detenzione

Le nazioni occidentali accusano da anni l'Iran di detenere i loro cittadini con accuse fabbricate come parte di una strategia di presa di ostaggi statale, al fine di usarli come pedine di scambio per ottenere concessioni.

Il ministro degli Esteri francese Jean-Noel Barrot ha condiviso una foto di Grondeau con viso sorridente su un aereo mentre tornava a casa. "Tenuto in ostaggio in Iran per 887 giorni, è stato riunito con la sua famiglia, i suoi cari e il suo Paese. È un enorme sollievo", ha commentato Barrot su X.

Grondeau, che compirà 35 anni la prossima settimana, è stato arrestato a Shiraz, nel sud dell'Iran, nell'ottobre 2022 e condannato a cinque anni di carcere per "cospirazione contro la Repubblica Islamica".

La sua famiglia ha respinto le accuse, descrivendo Grondeau come un appassionato ammiratore della poesia persiana che si era recato in Iran con un visto turistico come parte di un giro del mondo. La Francia considera i suoi cittadini detenuti in Iran come "ostaggi di Stato" imprigionati arbitrariamente e innocenti rispetto a tutte le accuse mosse contro di loro.

Due ancora in carcere

Fino all'inizio di quest'anno, Grondeau era identificato solo con il suo nome di battesimo, ma la sua identità completa è stata rivelata dalla famiglia a gennaio.

In un messaggio audio trasmesso dai media francesi all'epoca, Grondeau aveva dichiarato che lui e gli altri due detenuti francesi in Iran erano "esausti" e che le loro forze stavano "venendo meno".

Cresce la preoccupazione per la salute degli altri due cittadini francesi detenuti in Iran, con la famiglia di Kohler che avverte che rischiano di morire se non vengono rilasciati.

"Cecile Kohler e Jacques Paris devono essere liberati dalle prigioni iraniane", ha affermato Macron nel suo messaggio.

Ardakani, che rappresenta anche Kohler, ha sottolineato la necessità di continuare la lotta per i due cittadini francesi ancora imprigionati in Iran.

"I loro carcerieri dovranno rispondere dei loro atti criminali, anche davanti ai tribunali francesi", ha dichiarato.

"Penso al mio cliente, ancora incarcerato nella sezione 209 della prigione di Evin", ha aggiunto, sottolineando che Kohler è stata detenuta in una cella senza finestre di appena otto metri quadrati "sotto continua sorveglianza video" ed è stata costretta a dormire sul pavimento.

Stanno "morendo lentamente", ha dichiarato la sorella di Cecile, Noemie Kohler, all'inizio di marzo. Un altro detenuto francese, Louis Arnaud, detenuto in Iran dal settembre 2022, è stato rilasciato nel giugno 2024.