Washington, DC - Gli Stati Uniti hanno riaffermato il loro sostegno al fragile cessate il fuoco tra India e Pakistan, esortando entrambi i Paesi a mantenere la calma e a riprendere il dialogo diretto, descrivendo al contempo il Presidente Donald Trump come un “costruttore di pace” pronto ad aiutare a risolvere le dispute di lunga data.

“Siamo lieti che sia stato raggiunto un cessate il fuoco tra India e Pakistan”, ha dichiarato martedì il vicecapo portavoce del Dipartimento di Stato americano Tommy Pigott in un comunicato.

"È su questo che ci concentriamo e vogliamo vedere il cessate il fuoco mantenuto e incoraggiare il dialogo diretto. Questo è il nostro obiettivo", ha detto Pigott, riferendosi alle tensioni tra gli eserciti di India e Pakistan, che sembravano andare verso un confronto nucleare la scorsa settimana prima dell'annuncio di Trump del cessate il fuoco.

Durante un briefing sulle prospettive di politica estera di Trump, un portavoce del Dipartimento di Stato ha affermato che il Presidente “ne parla” e sostiene costantemente gli sforzi di pace a livello globale.

Il messaggio di Washington è stato chiaro: sebbene le tensioni regionali rimangano una fonte di preoccupazione, gli Stati Uniti continuano a sostenere il dialogo e la de-escalation tra Nuova Delhi e Islamabad.

“Vorremmo vedere un dialogo diretto tra le parti”, ha detto il funzionario. "E quando si tratta di risolvere i conflitti che esistono nelle regioni del mondo, il Presidente vuole risolvere i conflitti. È pronto ad aiutare nella ricerca della pace".

"È pronto ad aiutare e il Presidente è un uomo d'accordo. È un messaggero di pace. Lo ha dimostrato più volte", ha aggiunto.

All'inizio della giornata, il Presidente Trump ha chiesto un maggiore impegno diplomatico tra India e Pakistan dopo che i due Paesi hanno “mediato con successo uno storico cessate il fuoco per fermare l'escalation di violenza”.

Parlando a un forum durante una visita in Medio Oriente, Trump ha detto: “Credo che stiano andando davvero d’accordo. Forse possiamo anche farli sedere insieme, Marco [Rubio]”, rivolgendosi al Segretario di Stato USA.

Il presidente ha aggiunto: “[India e Pakistan] potrebbero uscire e godersi una bella cena insieme”.

Trump ha detto di aver “ampiamente usato il commercio” per favorire il cessate il fuoco.

“E ho detto: amici, su, facciamo un accordo. Facciamo un po’ di commercio. Non scambiamoci missili nucleari. Scambiamoci le cose belle che producete”, ha aggiunto.

Le forze armate di India e Pakistan si sono scontrate duramente la scorsa settimana, dopo che l’India ha colpito obiettivi in Pakistan accusando miliziani legati all’uccisione di 26 turisti nel Kashmir amministrato dall’India. Da allora si è trattato dello scontro più grave degli ultimi decenni. Il Pakistan nega qualsiasi legame con gli aggressori e chiede un'indagine internazionale.

L'India sta ancora indagando sull'accaduto e non ha fornito alcuna prova che colleghi Islamabad all'attacco.

Dopo gli attacchi dell'India in territorio pakistano, entrambe le parti hanno aperto il fuoco lungo i confini di fatto, lanciando successivamente missili e droni contro i territori dell'altro, prendendo di mira principalmente installazioni militari e basi aeree.

Il Pakistan ha dichiarato di aver abbattuto cinque aerei indiani, inclusi tre jet Rafale.

L'India ha ammesso di aver subito perdite, ma non ha confermato lo stato dei jet coinvolti.

Esperti di armamenti e funzionari provenienti dagli Stati Uniti e dalla Francia ritengono che il Pakistan possa aver abbattuto due jet Rafale durante il conflitto aereo della scorsa settimana.

India respinge cessate il fuoco e proposta di mediazione

Le Nazioni Unite hanno confermato martedì che il cessate il fuoco mediato dagli Stati Uniti tra India e Pakistan è ancora in vigore e hanno esortato entrambi i Paesi a cogliere l’opportunità per affrontare “questioni in sospeso”.

Il portavoce del Segretario generale dell’ONU, Stephane Dujarric, ha dichiarato dalla sede dell’ONU a New York: “Il cessate il fuoco continua”.

Trump non solo ha mediato il cessate il fuoco, ma ha anche offerto la sua mediazione sulla contesa del Kashmir, una regione himalayana rivendicata interamente sia da India che da Pakistan, ma solo parzialmente controllata da entrambi.

I due Paesi hanno combattuto due guerre per il controllo del Kashmir, considerato un potenziale punto di innesco nucleare.

Trump ha detto di aver usato il commercio come leva per ottenere il cessate il fuoco. Il Pakistan sostiene le affermazioni di Trump, ma Nuova Delhi le contesta.

Il Primo Ministro indiano Narendra Modi ha definito lunedì il cessate il fuoco come una semplice “pausa” nei combattimenti.

Inoltre, l’India ha respinto l’offerta di mediazione di Trump sulla questione del Kashmir.

Il portavoce del Ministero degli Esteri indiano, Randhir Jaiswal, in una conferenza stampa, ha ribadito che qualsiasi questione riguardante Jammu e Kashmir è un affare bilaterale tra India e Pakistan.

Facendo riferimento ai colloqui tra il vicepresidente degli Stati Uniti JD Vance e Modi, e tra il Segretario di Stato Marco Rubio e il ministro degli Esteri indiano S. Jaishankar, Jaiswal ha affermato: “Il commercio non è stato un argomento discusso in nessuno di questi incontri”.

Alla luce della delicatezza della situazione, il Ministero degli Esteri pakistano ha invitato la comunità internazionale a monitorare da vicino le azioni dell’India nei giorni successivi al cessate il fuoco.

Nel comunicato si afferma che le azioni dell’India costituiscono un pericoloso precedente di aggressione e “hanno spinto l’intera regione sull’orlo di una catastrofe”.