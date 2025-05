Durante la 42ª Parata della Giornata dei Turchi a New York, Altun si è rivolto alla comunità turco-americana tramite un messaggio video, sottolineando il significato simbolico dell’evento per la Türkiye e la diaspora turca.

La parata e gli eventi correlati sono stati organizzati sotto il coordinamento della Presidenza della Comunicazione e hanno visto un’ampia partecipazione non solo della comunità turco-americana, ma anche di rappresentanti della Repubblica Turca di Cipro del Nord (RTCN), dell’Azerbaigian e del più ampio mondo turco.

Altun ha definito l’evento come un simbolo significativo di unità, solidarietà e amicizia.

“Questo evento non è solo una parata, ma anche un’occasione per condividere con il mondo il patrimonio storico, la ricchezza culturale e la forte visione della Türkiye,” ha dichiarato.

Relazioni strategiche Türkiye-USA

Elogiando il ruolo della diaspora, Altun ha affermato che ogni partecipante agisce come un “diplomatico cittadino” che rappresenta i principi e l’identità della Türkiye all’estero.

“I momenti in cui la nostra bandiera con la mezzaluna e la stella si innalza nel cielo acquisiscono maggiore significato grazie alla vostra partecipazione e ai vostri sforzi,” ha detto.

Inoltre, ha aggiunto ‘‘Con i vostri risultati nei campi della società civile, della scienza, dell'imprenditoria, dello sport, della cultura e delle arti, non rappresentate solo la vostra esistenza individuale, ma anche la forte rappresentanza della nostra nazione”.

Altun ha evidenziato la partnership strategica di lunga data tra Türkiye e Stati Uniti, fondata sull’alleanza NATO e su collaborazioni in molti settori.

“Questa partnership gioca un ruolo importante non solo nella difesa, ma anche nella promozione della stabilità regionale e della pace globale,” ha affermato.

Riconoscendo che possono emergere opinioni divergenti, Altun ha ribadito l’impegno della Türkiye a sviluppare relazioni bilaterali basate sul rispetto reciproco, il dialogo costruttivo e gli interessi comuni.

Ha inoltre rilevato l’aumento delle relazioni nel settore del commercio, degli investimenti e dell'innovazione e ha sottolineato il crescente slancio delle iniziative diplomatiche educative e culturali tra i due Paesi.

Ha aggiunto che queste partnership servono a costruire ponti di amicizia duraturi e a rafforzare i legami sociali.

Politica Estera Principale e Giustizia Globale

Parlando di questioni internazionali più ampie, Altun ha sottolineato la necessità di fondare un ordine globale basato sulla giustizia e l’equità.

“Stiamo attraversando un periodo in cui molte questioni che compromettono l’equilibrio globale devono essere affrontate in modo trasparente e giusto,” ha dichiarato.

Ha indicato come segnali della fragilità dell’attuale sistema internazionale le guerre in Ucraina, le crescenti tensioni tra Pakistan e India e gli attacchi israeliani a Gaza.

“Siamo una nazione che non rimane in silenzio di fronte alle tragedie umanitarie, ovunque si verifichino”, ha detto Altun, aggiungendo: ‘Manterremo questa posizione come potenza equilibratrice che sta dalla parte della giustizia e degli oppressi’.

Ha dichiarato che la fine della guerra civile in Siria e l'istituzione di un'amministrazione di transizione che rappresenti una Siria libera sarebbero benvenute per la pace regionale e globale.

Ha ribadito il continuo sostegno della Turchia all'integrità territoriale, alla sicurezza e alla stabilità della Siria.

Lotta contro i doppi standard e l’estremismo

Altun ha evidenziato in particolare i doppi standard incontrati dalla Türkiye nella lotta al terrorismo a livello internazionale.

“Il terreno su cui cercano di radicarsi da anni le organizzazioni terroristiche che colpiscono il nostro Paese e la nostra regione rappresenta una minaccia seria non solo per noi, ma per la sicurezza globale,” ha dichiarato.

Ha affermato che questa realtà dimostra ancora una volta che pace, giustizia e stabilità possono essere garantite solo con un atteggiamento coerente e basato sui principi.

Altun ha inoltre lanciato un avvertimento contro la legittimazione di islamofobia, xenofobia e odio tramite discorsi politici e mediatici.

Ha dichiarato che la disinformazione continua a essere una delle minacce globali più urgenti.

Concludendo il suo intervento, Altun ha sottolineato:

“In questo clima caotico, l’unità e la solidarietà della comunità turco-americana sono assolutamente preziose.”