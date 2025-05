Il Ministro della Famiglia e dei Servizi Sociali della Türkiye, Mahinur Ozdemir Goktas, ha ribadito il sostegno e la solidarietà di Ankara nei confronti della Palestina e dei bambini di Gaza.

Sabato, Goktas e il Ministro dello Sviluppo Sociale palestinese, Samah Hamad, hanno incontrato i bambini portati da Gaza in Türkiye a seguito degli attacchi israeliani. I ministri hanno trascorso del tempo con i bambini presso il Bilkent Traditional Sports Youth and Sports Club nella capitale Ankara, dove hanno partecipato ad attività di tiro con l'arco e hanno osservato i bambini cavalcare i cavalli.

"Come abbiamo fatto ieri, continueremo a stare al fianco dei nostri fratelli palestinesi e dei bambini di Gaza oggi, domani e sempre., ha detto Göktaş.

Goktas ha espresso il suo dolore per le donne e i bambini di Gaza, che rappresentano la maggioranza delle vittime degli attacchi israeliani, affermando: "Israele, che non rispetta alcun valore morale nel genocidio perpetrato davanti agli occhi del mondo, purtroppo continua a bombardare sia scuole che ospedali."

Ha aggiunto che, sotto la guida del Presidente turco Recep Tayyip Erdogan, la Türkiye continua a essere la voce del popolo palestinese.

Crisi alimentare e umanitaria a Gaza

Due nazioni, una causa

Insieme alla sua controparte Samah Hamad, Goktas ha visitato i bambini di Gaza per osservare gli sforzi in corso nei settori dell'istruzione, della sanità e del supporto psicosociale. Sottolineando l'impegno della Türkiye, ha riaffermato la solidarietà continua con i fratelli palestinesi e i bambini di Gaza di fronte alle sfide in corso.

Hamad ha espresso il suo orgoglio nell'essere con i bambini di Gaza, evidenziando il lavoro svolto sotto la supervisione del Ministero della Famiglia e dei Servizi Sociali turco per i bambini malati evacuati da Gaza e per i loro genitori che ricevono cure in Türkiye. Ha lodato Goktas per il monitoraggio attento delle loro necessità.

"Siamo certi che i continui attacchi e la fame a Gaza colpiscono ogni palestinese," ha detto Hamad. "Da quasi 80 giorni, nessun cibo o aiuto umanitario è arrivato a Gaza. Non ci sono acqua, assistenza sanitaria o opportunità educative per le famiglie, e molte persone sono morte. La maggior parte dei bambini che abbiamo incontrato oggi ha perso una persona cara."

Esprimendo gratitudine, ha auspicato che la visita rafforzi i legami tra i due paesi come "due nazioni unite da una sola causa."

Goktas ha aggiunto che la Türkiye darà priorità a politiche incentrate sulla famiglia nei settori dell'istruzione, della sanità, dell'occupazione, del lavoro e dei servizi sociali, in seguito alla designazione da parte di Erdogan del periodo 2026-2035 come "Decennio della Famiglia e della Popolazione."