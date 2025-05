L'Ucraina ha lanciato un attacco con almeno 91 droni contro Mosca, segnando l'assalto con droni più grande nella capitale russa, e secondo le autorità russe, una persona è morta, sono scoppiati incendi, gli aeroporti sono stati chiusi e numerosi voli sono stati deviati.

In totale, sono stati abbattuti 337 droni ucraini sopra la Russia, di cui 91 nella regione di Mosca e 126 nella regione di Kursk, dove le forze ucraine si stavano ritirando, ha dichiarato il ministero della Difesa martedì.

Il grande attacco con droni al mattino è avvenuto mentre i funzionari ucraini si stavano preparando a incontrare una squadra degli Stati Uniti in Arabia Saudita per cercare di trovare una base per i colloqui di pace, mentre le forze russe cercavano di circondare migliaia di soldati ucraini a ovest di Kursk.

Mentre l'attacco si intensificava, il sindaco di Mosca, Sergey Sobyanin, ha dichiarato che la difesa aerea stava ancora respingendo gli attacchi sulla città; Mosca e le sue aree circostanti hanno una popolazione di almeno 21 milioni di persone, ed è una delle più grandi aree metropolitane d'Europa.

"L'attacco con droni nemici su Mosca è stato respinto," ha scritto Sobyanin su Telegram.

Il governatore della regione di Mosca, Andrei Vorobyov, ha dichiarato che almeno una persona è morta e tre sono rimaste ferite, e ha condiviso una foto di un appartamento distrutto con finestre esplose.

Vorobyov ha riferito che alcuni residenti sono stati costretti a evacuare un edificio a più piani nel distretto di Ramenskoye, a sud-est di Mosca, circa 31 miglia dal Cremlino.

A Mosca non c'era panico, e le persone si recavano al lavoro normalmente nel centro della capitale.

L'agenzia per la sicurezza aerea russa ha dichiarato che i voli sono stati sospesi in quattro aeroporti di Mosca per garantire la sicurezza aerea dopo l'attacco. Due altri aeroporti, situati nelle regioni di Yaroslavl e Nizhny Novgorod, a est di Mosca, sono stati anch'essi chiusi.

Sebbene l'ex presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, avesse dichiarato di voler portare la pace in Ucraina, la guerra continua a intensificarsi sul campo, con una grande offensiva primaverile russa a Kursk e una serie di attacchi con droni ucraini nel profondo della Russia.

La Russia ha sviluppato molti "ombrelli" elettronici avanzati sopra Mosca, con strati interni per difendere la città, e ha creato una rete di difesa aerea complessa per abbattere i droni prima che raggiungano il Cremlino.

Kiev, costantemente bersaglio di droni russi, ha cercato di lanciare ripetuti attacchi con droni contro raffinerie di petrolio, aeroporti e anche stazioni radar strategiche di avviso precoce della Russia.

La guerra dei droni

Questa guerra, la più grande in Europa dalla Seconda Guerra Mondiale, ha combinato il combattimento in trincea e l'artiglieria tipici della Prima Guerra Mondiale con l'innovazione dei droni.

Mosca e Kiev stanno cercando di acquistare e sviluppare nuovi droni, di usarli in modi innovativi e di trovare nuovi modi per abbatterli, utilizzando dispositivi che vanno dai fucili da caccia dei contadini a sistemi elettronici avanzati di disturbo.

Entrambe le parti hanno aumentato la produzione di droni commerciali trasformandoli in armi letali.

I soldati di entrambi i lati hanno riferito di una forte paura nei confronti dei droni, e entrambi hanno utilizzato terrificanti video di attacchi mortali con droni, in cui i soldati sono stati distrutti nelle toilette o sono fuggiti da veicoli in fiamme, come propaganda.

Il presidente russo Vladimir Putin ha definito gli attacchi con droni contro le infrastrutture civili di Mosca "terrorismo" e ha promesso una risposta.

Mosca, la città più ricca della Russia, è cresciuta durante la guerra grazie a un enorme aumento della spesa per la difesa.