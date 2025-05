Esra Karataş Alpay

Verda, una studentessa universitaria di 18 anni presso l'Università di Bogazici a Istanbul, afferma che in passato trascorreva molte ore ogni giorno sui social media.

Il costante bisogno di controllare il telefono e rimanere connessa con il suo network di amici tramite WhatsApp e Snapchat le ha causato una dipendenza.

“Questo ha ridotto la mia concentrazione e il mio impegno nello studio,” racconta a TRT World.

Nell'era digitale odierna, le piattaforme sociali sono diventate parte integrante della vita degli adolescenti.

Piattaforme come YouTube, TikTok, Facebook, Instagram e Snapchat permettono agli utenti di creare e condividere contenuti, interagire con gli altri e rimanere in contatto con gli amici, rendendole una parte significativa della loro routine quotidiana. Un sondaggio del 2022 su circa 1.300 adolescenti di età compresa tra i 13 e i 17 anni ha rivelato che il 35% di loro utilizza almeno una di queste principali piattaforme social più volte al giorno. Questo alto livello di coinvolgimento riflette il ruolo dei social media nell'aiutare gli adolescenti a rimanere connessi e sentirsi supportati, sebbene il suo impatto possa variare notevolmente.

Impatto cognitivo e psicologico

Le app dei social media, per loro stessa natura, sono state progettate per essere ‘attraenti’, utilizzando stimoli per innescare una risposta da parte degli utenti, il che porta a rinforzi e può contribuire alla formazione di abitudini e dipendenza.

Un rapporto dell'UNESCO pubblicato lo scorso anno conferma questo. Sottolinea il design attraente di TikTok, alimentato dai suoi brevi e coinvolgenti video, che può influire sulle capacità di attenzione e le abitudini di apprendimento, rendendo più difficile concentrarsi su attività educative ed extracurriculari. Gli adolescenti sono più suscettibili al potere delle app. Mentre imparano a sviluppare le loro abilità sociali, i social media creano un bisogno di convalida e approvazione da parte dei pari. Essere accettati o respinti sui social media può avere un impatto significativo sull'attività cerebrale e sullo sviluppo.

Fazilet Seyidoglu, una psicologa clinica con sede a Istanbul, Turchia, spiega ulteriormente: “Gli adolescenti spesso vengono emarginati per non essere attivi sui social media o per non tenere il passo con le tendenze attuali. Per gli adolescenti con ADHD o fobia sociale, i social media diventano una fuga efficace dove possono nascondere la loro identità. Gli adolescenti con ADHD sono biologicamente più inclini alla dipendenza dai social media a causa del rilascio di dopamina associato a queste piattaforme.”

Esiste un legame chiaro tra dipendenza dai social media e una serie di problemi cognitivi e psicologici. La stimolazione costante di queste piattaforme può compromettere la capacità del cervello di concentrarsi, portando a una riduzione della concentrazione e a un sovraccarico cognitivo, un fenomeno talvolta definito "decadimento cerebrale".

Questo termine cattura il decadimento cognitivo che deriva dall'interazione superficiale con un flusso costante di contenuti digitali.

Il ruolo della famiglia

Verda è stata tra le fortunate, poiché i suoi genitori sono intervenuti per aiutarla a rompere la sua dipendenza, incoraggiandola a interagire faccia a faccia con i suoi amici, come andare al cinema piuttosto che guardare film sui dispositivi mobili. I suoi genitori l'hanno anche incoraggiata a visitare i parenti e invitare gli amici a casa. I genitori sono riusciti a trasformare l'interazione online della loro figlia con i compagni di scuola in un'interazione fisica nella vita reale, all'interno di un ambiente sociale sano.

Altri non sono così fortunati, e potrebbe essere la stessa famiglia a scatenare la dipendenza, afferma Seyidoglu. "La maggior parte delle crisi adolescenziali sui social media deriva dal fatto che le famiglie stesse sono sui social media e dipendenti da essi. I genitori hanno smesso di dare l'attenzione che gli adolescenti cercano, quindi questi ultimi cercano attenzione online." Seyidoglu sottolinea l'importanza del coinvolgimento dei genitori. "I genitori non dovrebbero lasciare i figli da soli, ma dovrebbero trascorrere del tempo di qualità con loro. Invece di usare dispositivi elettronici come un calmante, i genitori dovrebbero impegnarsi in attività come viaggi in famiglia e visite ai parenti per favorire un ambiente più sano."

Le scuole rispondono alla crisi

In risposta alle preoccupazioni sull'impatto dei social media sul rendimento accademico, le scuole di tutto il mondo hanno adottato misure significative. Alcune istituzioni hanno imposto restrizioni sull'uso degli smartphone, soprattutto durante periodi cruciali come i preparativi per gli esami nell'ultimo anno di scuola superiore. Queste misure sono pensate per ridurre la distrazione e il sovraccarico cognitivo causato dai social media, aiutando così gli studenti a concentrarsi di più sugli studi.

TRT World ha parlato con la vicepreside di una prestigiosa scuola privata di Istanbul, Tugba Ocak Katirci, che ha spiegato che, per affrontare la “natura pervasiva della dipendenza da smartphone”, la sua scuola ha adottato una politica di restrizione dell'uso dei telefoni durante l'intera giornata, salvo necessità.

"L'accesso costante agli smartphone e alle piattaforme di social media ha portato a una generazione di individui che trovano difficile distaccarsi dai dispositivi, anche per brevi periodi. Questa dipendenza può avere effetti dannosi sulla concentrazione, sul rendimento scolastico e sul benessere generale", afferma Katirci. La politica scolastica rende obbligatoria la collaborazione degli studenti, che devono consegnare i telefoni all'inizio della giornata scolastica e ritirarli alla fine, limitando l'uso del telefono durante l'orario scolastico, creando così un ambiente di apprendimento più focalizzato e produttivo.

La maggior parte degli studenti dell'ultimo anno (12° grado) rinuncia completamente agli smartphone, rendendosi conto della necessità di concentrarsi e studiare per l'esame annuale di ammissione all'università. I voti ottenuti all'esame annuale di ammissione all'università determineranno la competitività dell'università in cui lo studente potrà iscriversi, quindi l'importanza dello studio nell'ultimo anno di scuola è compresa da molti potenziali studenti desiderosi di raggiungere un alto livello.

Katirci continua: "La dipendenza dai social media tra gli adolescenti è diventata una preoccupazione importante nell'era digitale di oggi. L'accesso costante agli smartphone e alle piattaforme di social media ha portato a un eccessivo tempo passato davanti allo schermo, causando una serie di problemi come disturbi del sonno, calo del rendimento scolastico e isolamento sociale."

Il calo della capacità di concentrazione influisce direttamente sul rendimento scolastico. Gli studenti che faticano a concentrarsi sono svantaggiati in ambienti educativi tradizionali che richiedono una concentrazione prolungata, incidendo così sui risultati accademici e sulle opportunità future.

Con la crescente competizione per le borse di studio, gli studenti che affrontano problemi di attenzione potrebbero trovarsi svantaggiati. Le commissioni delle borse di studio di solito cercano candidati con buoni risultati accademici, partecipazione a attività extracurricolari e qualità di leadership. Tuttavia, se i deficit di attenzione portano a voti più bassi e a una performance ridotta, questi studenti potrebbero dover affrontare delle sfide.

Il futuro dell'umanità e dell'istruzione

L'uso di Internet negli ambienti educativi, che include l'uso dei social media per ricercare eventi attuali, pone un paradosso: mentre gli strumenti digitali offrono risorse preziose, contribuiscono anche alla distrazione. Per affrontare questa sfida, educatori e responsabili delle politiche educative devono sviluppare strategie che bilanciano i benefici delle risorse digitali con la necessità di mantenere la concentrazione e la salute cognitiva. Le istituzioni educative, i genitori e gli sviluppatori tecnologici devono collaborare per creare ambienti che promuovano l'attenzione sostenuta e il benessere mentale. Questo potrebbe comportare l'implementazione di periodi di "disintossicazione digitale", la promozione di pratiche di mindfulness e la riprogettazione degli approcci educativi per ridurre al minimo la distrazione, sfruttando al contempo i benefici della tecnologia.

Verda afferma che le uscite in famiglia e il passare del tempo all'aperto con gli amici l'hanno aiutata a ridurre drasticamente l'uso dei social media. "Connettersi con gli amici nella vita reale è più soddisfacente, spiritualmente ed emotivamente", aggiunge. Ma, come molti altri adolescenti in tutto il mondo, Verda ammette che è difficile vivere senza social media, "Non riesco a immaginare un futuro senza social media." Mentre la società naviga attraverso queste complessità, il futuro dell'istruzione e delle borse di studio dipenderà probabilmente dalla nostra capacità di adattarci e affrontare queste sfide emergenti. Garantire che il progresso tecnologico migliori invece di ostacolare lo sviluppo cognitivo e accademico è cruciale per il successo delle future generazioni.