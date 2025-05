Türkiye segue con "grande preoccupazione" le tensioni in corso tra Pakistan e India, che minacciano la stabilità e compromettono gravemente la sicurezza regionale nell'Asia meridionale, secondo fonti del ministero della Difesa turco.

“È evidente che l'aumento delle tensioni verbali e militari tra i due Paesi può avere conseguenze che minacciano non solo i popoli della regione, ma anche l'intera comunità internazionale,” hanno dichiarato le fonti mercoledì.

“Pertanto, è essenziale che l'India agisca con responsabilità evitando passi che possano aggravare la situazione e operi nel quadro del diritto internazionale e della diplomazia,” hanno aggiunto le fonti.

Le fonti hanno sottolineato che la Türkiye comprende le legittime preoccupazioni di sicurezza del suo Paese fratello, il Pakistan, e si aspetta che entrambe le parti cerchino soluzioni pacifiche, con la comunità internazionale che svolga un ruolo costruttivo in questo processo.

Le fonti del ministero hanno inoltre ribadito che la Türkiye continuerà a opporsi fermamente a qualsiasi azione provocatoria che crei instabilità nell'Asia meridionale.

Le fonti hanno smentito le affermazioni secondo cui Ankara avrebbe inviato sei aerei carichi di armi al Pakistan.

“Un aereo cargo partito dalla Türkiye ha fatto scalo in Pakistan per il rifornimento. Successivamente, ha proseguito il suo percorso designato. I rapporti speculativi diffusi al di fuori delle dichiarazioni di persone e istituzioni autorizzate non dovrebbero essere presi in considerazione,” hanno aggiunto.

Attività recenti dell'amministrazione greco-cipriota

Le fonti hanno sottolineato l'impegno della Türkiye nel considerare il Mediterraneo e il Mar Egeo come regioni di stabilità e prosperità, garantendo al contempo i diritti e gli interessi nazionali.

Hanno evidenziato il recente aumento di sentimenti di odio e atteggiamenti anti-turchi rivolti ai turco-ciprioti, con tentativi di far rivivere la mentalità terroristica dell'EOKA.

Tali azioni violano il diritto internazionale e i legittimi diritti e la sicurezza dei turco-ciprioti, hanno affermato le fonti, ribadendo la posizione della Türkiye a favore di una soluzione a due Stati a Cipro e il suo continuo ruolo come garante di pace e sicurezza, esercitando i poteri concessi dal suo status di garanzia.

Incontro del Gruppo di Difesa di Alto Livello Türkiye-USA

Le fonti del ministero hanno affrontato l'incontro del Gruppo di Difesa di Alto Livello Türkiye-USA ad Ankara lunedì, osservando che sono state discusse opportunità per approfondire vari aspetti della cooperazione in materia di difesa e industria della difesa per avanzare nel dialogo sincero tra i due Paesi, come recentemente espresso ai massimi livelli.

“L'incontro ha anche affrontato questioni di sicurezza regionale e internazionale, con entrambe le parti che hanno riaffermato il loro impegno a rafforzare il partenariato strategico,” hanno aggiunto le fonti.

Il prossimo incontro è previsto negli Stati Uniti il prossimo anno.