I presidenti dei Parlamenti di 13 paesi, riuniti venerdì a Istanbul per l'incontro dei Gruppi di Parlamenti a Sostegno della Palestina, hanno condannato gli attacchi di Israele su Gaza che continuano da quasi 18 mesi.

Il gruppo ha esortato le organizzazioni internazionali ad agire per fermare gli attacchi da parte di Tel Aviv.

Il presidente del Parlamento malese, Tan Sri Dato Johari bin Abdul, condannando l'uccisione di civili, ha dichiarato che il suo Paese continuerà a mostrare un sostegno incrollabile all'indipendenza e alla sovranità della Palestina.

Bin Abdul, affermando che la questione palestinese non è semplicemente una questione di politica estera per la Malesia, ha aggiunto che è una questione di umanità e, allo stesso modo, una questione di coscienza e consapevolezza.

Mentre, il presidente del Parlamento pakistano, Serdar Ayaz Sadiq, ha sottolineato che la questione palestinese non è una questione politica, ma un test di coscienza, e che il senso di giustizia, libertà e dignità è stato tolto al popolo palestinese.

Sadiq ha osservato che Israele sta ostacolando i convogli di aiuti umanitari, continuando deliberatamente a bombardare la regione e uccidendo il personale delle organizzazioni umanitarie.

La presidente del Parlamento indonesiano, Puan Maharani, ha sottolineato che ciò di cui la Palestina ha più bisogno è la giustizia, evidenziando che i Parlamenti devono essere parte della soluzione nell'ambito delle loro competenze.

Maharani ha dichiarato che, come parlamentari, non hanno il lusso di rimanere in silenzio, e che la loro responsabilità non è solo verso i loro elettori, ma anche verso la giustizia, l'umanità e la pace.

In un messaggio video, la presidente del Parlamento spagnolo, Armengol Socias, ha affermato che quanto accaduto a Gaza dall'ottobre 2023 costituisce "un crimine contro l'umanità".

"Dopo una tregua di due mesi, Israele ha violato il cessate il fuoco e ha continuato a bombardare il popolo di Gaza, uccidere più bambini, distruggere centri sanitari e far esplodere ambulanze che trasportavano operatori umanitari. Il massacro ha raggiunto un livello ancora più insopportabile", ha dichiarato.

Socias, sottolineando la necessità di porre fine alla diffusione globale di una cultura di "impunità", ha osservato che la Spagna riconosce lo stato di Palestina e i confini del 1967.

La presidente del Parlamento spagnolo, evidenziando che i palestinesi possono contare sul pieno sostegno della Spagna, ha sottolineato che devono cessare immediatamente la situazione ingiusta e gli attacchi palesi ai diritti umani e al diritto internazionale.

Ali Ahmadov, vicepresidente del Parlamento dell'Azerbaigian, ha sottolineato che il suo Paese, avendo vissuto 30 anni di occupazione e pulizia etnica, condanna la discriminazione, le violazioni dei diritti umani, la pulizia etnica, l'occupazione e la violenza contro gli innocenti in qualsiasi parte del mondo.

Ahmadov, esprimendo profonda preoccupazione per la crisi umanitaria a Gaza e la perdita di migliaia di vite innocenti, ha evidenziato che la mancanza di cibo, acqua e servizi sanitari nella regione ha condannato le persone alla fame.

Ahmadov ha dichiarato che l'incapacità di fornire aiuti umanitari alla popolazione di Gaza ha ulteriormente aggravato la situazione.

Ha espresso sostegno per l'istituzione e la piena attuazione di un cessate il fuoco.

Ha ribadito il sostegno dell'Azerbaigian all'indipendenza della Palestina e ha osservato che l'Ambasciata palestinese a Baku opera da 14 anni.

"È essenziale che il popolo palestinese viva con dignità e sicurezza nel proprio paese, per il bene della pace e della stabilità regionale", ha dichiarato Ahmadov.

Ha sottolineato che l'Azerbaigian vede la risoluzione della questione israelo-palestinese secondo il diritto internazionale e le pertinenti risoluzioni delle Nazioni Unite, con Gerusalemme Est come capitale della Palestina e una soluzione a due stati, come l'unica strada praticabile.

Ahmadov ha aggiunto che l'Azerbaigian, in quanto membro dell'Organizzazione della Cooperazione Islamica, dichiara chiaramente la sua solidarietà con il popolo di Gaza.