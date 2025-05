Quando uno dei più grandi blackout ha colpito Spagna e Portogallo questa settimana, si sono diffuse speculazioni sulle possibili cause dell'interruzione che ha sconvolto la vita quotidiana nella penisola iberica.

Sebbene non sia ancora emersa una spiegazione definitiva, un rapporto della Redeia Corporation, che possiede l'operatore della rete elettrica spagnola REE, è tornato alla ribalta alimentando preoccupazioni sull'eccessiva dipendenza dalle energie rinnovabili.

“L'elevata penetrazione della generazione rinnovabile senza la capacità tecnica necessaria per gestire adeguatamente le perturbazioni” in Spagna “può portare a tagli nella produzione”, affermava il rapporto.

Redeia, infatti, aveva avvertito nel rapporto finanziario annuale per il 2024 che l'alta penetrazione delle rinnovabili in Spagna, senza un'infrastruttura adeguata per gestire eventuali disturbi, potrebbe influire significativamente sulla fornitura di elettricità.

Questi blackout “potrebbero diventare gravi, portando persino a uno squilibrio tra produzione e domanda, che influirebbe significativamente sulla fornitura di elettricità”, aggiungeva il rapporto.

Tuttavia, ora i vertici stanno respingendo queste affermazioni.

Quando le è stato chiesto del rapporto durante un'intervista con l'emittente radiofonica Cadena Ser mercoledì, la presidente di Redeia, Beatriz Corredor, ha minimizzato la sua importanza.

Ha dichiarato che era “sbagliato” collegare il grande blackout di lunedì all'alto livello di utilizzo delle energie rinnovabili in Spagna.

La produzione di energia rinnovabile “è sicura” e “collegare il grave incidente di lunedì alla penetrazione delle rinnovabili non è vero, non è corretto”, ha aggiunto.

Il rapporto annuale di 380 pagine elencava semplicemente una serie di rischi potenziali, come richiesto dalla legge, ha spiegato Corredor.

“Le energie rinnovabili funzionano in modo stabile, hanno già meccanismi che permettono loro di operare praticamente” come le tecnologie “convenzionali”, ha aggiunto.

Nel rapporto, Redeia aveva avvertito che la “perdita di produzione stabile” dovuta alla chiusura delle centrali “convenzionali” che utilizzano gas e carbone potrebbe portare a “maggiori difficoltà nell'operare il sistema, un aumento delle limitazioni di produzione e delle restrizioni tecniche, oltre a un possibile impatto sulla fornitura”.

Il rapporto avvertiva inoltre del “rischio di un attacco o incidente che colpisca i sistemi informatici” che potrebbe “influire sulla fornitura di elettricità” in Spagna e “causare costi e danni reputazionali” per Redeia.

Il principale tribunale penale spagnolo sta indagando se il blackout sia stato “un atto di sabotaggio informatico”, ma REE ha escluso un attacco informatico.