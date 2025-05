L'Ucraina ha annunciato di essere pronta a partecipare a ulteriori colloqui con la Russia a Istanbul la prossima settimana, però ha nuovamente richiesto a Mosca di fornire un documento che delinei le sue condizioni per la pace.

"L'Ucraina è pronta a partecipare al prossimo incontro, ma vogliamo impegnarci in una discussione costruttiva. Questo significa che è importante ricevere la bozza della Russia," ha dichiarato Andriy Yermak, capo dello staff del presidente Volodymyr Zelensky.

Al momento non è chiaro se questa dichiarazione costituisca una condizione ufficiale per la partecipazione dell'Ucraina.

L'appello arriva mentre le Nazioni Unite avvertono che le speranze di pace nella guerra, che dura ormai da tre anni, sono "quasi inesistenti", e gli Stati Uniti ribadiscono che potrebbero ritirarsi dagli sforzi di mediazione e imporre ulteriori sanzioni alla Russia.

La dichiarazione dell'Ucraina, pubblicata giovedì, è seguita alle affermazioni russe secondo cui Mosca stava ancora aspettando una conferma da Kiev riguardo alla partecipazione a un nuovo round di colloqui a Istanbul lunedì.

Gli sforzi diplomatici si sono intensificati negli ultimi mesi, ma la Russia ha continuato i pesanti bombardamenti sul territorio ucraino e ha respinto le richieste di un cessate il fuoco immediato.

Mosca ha proposto di tenere un secondo round di colloqui diretti a Istanbul il 2 giugno, durante il quale ha dichiarato che presenterà un "memorandum" che delineerà i suoi termini per un accordo di pace a lungo termine.

Tuttavia, l'Ucraina ha ribadito che l'incontro sarebbe inutile a meno che non riceva una copia del memorandum in anticipo.

Rispondendo alla richiesta, il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov ha dichiarato che l'insistenza dell'Ucraina nel vedere il documento prima dei colloqui era "non costruttiva".

L'Ucraina, a sua volta, ha affermato di aver già presentato il proprio quadro per la pace e si aspetta che Mosca faccia lo stesso.

"La Russia sta facendo tutto il possibile per rendere gli incontri vuoti," ha detto Zelensky. "E questo è un altro motivo per cui devono esserci sanzioni sufficienti, una pressione sufficiente sulla Russia."

Il portavoce del Ministero degli Esteri ucraino, Georgiy Tykhy, ha suggerito che il rifiuto di Mosca di condividere il proprio documento "suggerisce che probabilmente è pieno di ultimatum irrealistici."

Erdogan dice di non 'chiudere la porta'

Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan, che dovrebbe ospitare il prossimo round di colloqui, ha esortato entrambe le parti a non "chiudere la porta" al dialogo.

Gli ultimi colloqui diretti, tenutisi a Istanbul il 16 maggio, hanno portato solo a uno scambio di prigionieri e a vaghe promesse di rimanere in contatto.

La Russia ha dichiarato di pianificare di inviare la stessa delegazione di prima, guidata dall'assistente del Cremlino Vladimir Medinsky, secondo quanto riferito dalla portavoce del Ministero degli Esteri Maria Zakharova.

Dopo i colloqui di maggio, l'Ucraina ha accusato Mosca di avanzare richieste irrealistiche, tra cui richieste di concessioni territoriali in aree ancora sotto controllo ucraino.

Nel frattempo, gli Stati Uniti hanno riferito al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite giovedì che la loro proposta di cessate il fuoco in Ucraina rappresentava "il miglior risultato possibile per la Russia" e che il presidente Vladimir Putin dovrebbe accettare l'accordo.

Gli Stati Uniti vogliono che la Russia accetti un cessate il fuoco completo di 30 giorni su terra, aria, mare e infrastrutture critiche.

"Vogliamo lavorare con la Russia, anche su questa iniziativa di pace e su un pacchetto economico. Non c'è una soluzione militare a questo conflitto," ha detto John Kelley, ambasciatore statunitense ad interim, al Consiglio di Sicurezza.

"L'accordo attualmente sul tavolo è il miglior risultato possibile per la Russia. Il presidente Putin dovrebbe accettarlo."

Morti civili in aumento, in Ucraina

I massimi funzionari delle Nazioni Unite hanno avvertito di un drammatico aumento delle vittime civili in Ucraina quest'anno, chiedendo un cessate il fuoco immediato e un'assistenza umanitaria urgente in mezzo al conflitto in escalation.

"In totale, dall'inizio dell'invasione su larga scala della Russia in Ucraina nel febbraio 2022, almeno 13.279 civili, tra cui 707 bambini, sono stati uccisi. Il numero confermato di civili feriti è di 32.449, tra cui 2.068 bambini," ha dichiarato Rosemary DiCarlo durante una sessione del Consiglio di Sicurezza sull'Ucraina.

Notando che il 2025 è stato particolarmente mortale, ha aggiunto: "Le morti civili nel primo trimestre di quest'anno sono superiori del 59% rispetto allo stesso periodo del 2024."