La prima piattaforma galleggiante di produzione di gas naturale della Türkiye, Osman Gazi, è arrivata sabato al porto di Filyos, sulla costa del Mar Nero, nella provincia di Zonguldak.

La grande piattaforma era salpata il 29 maggio, anniversario del 572° anno della conquista di Istanbul, con una cerimonia di commiato presso l'Ufficio presidenziale di Dolmabahçe a Istanbul, alla presenza del Presidente Recep Tayyip Erdoğan e del Ministro turco dell'Energia e delle Risorse Naturali. Successivamente, ha attraversato il Bosforo.

La piattaforma ha una capacità massima giornaliera di trattamento del gas naturale di 10,5 milioni di metri cubi e una capacità di trasferimento di 10 milioni di metri cubi al giorno. Contribuirà ad aumentare la produzione giornaliera di gas naturale nel Mar Nero fino a 20 milioni di metri cubi.

Si prevede che la piattaforma sarà in grado di soddisfare il fabbisogno di gas naturale di circa 8 milioni di famiglie in Türkiye e opererà in questo giacimento per 20 anni.

La piattaforma può ospitare 140 membri del personale e misura 298,5 metri di lunghezza, 56 metri di larghezza e 29,5 metri di profondità. L'entrata in funzione è prevista per la metà del 2026.