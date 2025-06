Il Presidente Recep Tayyip Erdogan ha tenuto una serie di telefonate con i leader di Armenia, Indonesia e Malesia in occasione della festività di Eid al-Adha, discutendo delle relazioni bilaterali, oltre che degli sviluppi regionali e globali, secondo una dichiarazione della Direzione delle Comunicazioni della Türkiye.

In una chiamata avviata giovedì dal Primo Ministro armeno Nikol Pashinyan, i due leader si sono scambiati auguri per la festività e hanno esaminato il dialogo in corso tra Türkiye e Armenia.

Erdogan ha sottolineato l'importanza di una normalizzazione completa nel Caucaso meridionale e di negoziati pacifici tra Armenia e Azerbaigian, esprimendo soddisfazione per i contatti continui tra Ankara e Yerevan.

Nello stesso giorno, il presidente turco ha parlato separatamente con il Presidente indonesiano Prabowo Subianto e con il Primo Ministro malese Anwar Ibrahim.

Durante entrambe le chiamate, Erdogan ha evidenziato i legami forti e in crescita tra la Türkiye e le due nazioni del Sud-est asiatico, in particolare nei settori dell'energia, della salute, dell'istruzione e dell'industria della difesa.

Ribadendo l'impegno della Türkiye a rafforzare la cooperazione con Indonesia e Malesia, Erdogan ha esteso i suoi auguri per Eid al-Adha e ha sottolineato l'importanza della solidarietà tra le nazioni musulmane di fronte alle sfide globali.