Giovedì, il parlamento indonesiano ha approvato una controversa revisione della legge militare del paese, che prevede l'assegnazione di più incarichi civili agli ufficiali militari.

La legge è stata criticata da gruppi della società civile, che temono possa riportare la terza democrazia più grande del mondo all'era repressiva del 'Nuovo Ordine' dell'ex presidente autoritario Suharto, durante la quale gli ufficiali militari dominavano gli affari civili.

La presidente del parlamento, Puan Maharani, ha guidato il voto unanime in una sessione plenaria e ha ufficialmente approvato la legge, dichiarando che essa è conforme ai principi di democrazia e diritti umani.

Ruolo delle Forze Armate

Il presidente Prabowo Subianto, in carica dallo scorso ottobre e comandante delle forze speciali durante il regime di Suharto, ha ampliato il ruolo delle Forze Armate in ambiti considerati tradizionalmente civili, incluso il suo programma di punta per la distribuzione gratuita di pasti ai bambini.

I gruppi per i diritti umani hanno criticato l'aumento del coinvolgimento militare, temendo che possa portare ad abusi di potere e a un'immunità dalle conseguenze delle loro azioni.

Il governo ha dichiarato che la legge richiede agli ufficiali di dimettersi dalle forze armate prima di assumere incarichi civili in dipartimenti come la segreteria di stato e l'ufficio del procuratore generale.

Un parlamentare ha inoltre affermato che gli ufficiali non potranno entrare in aziende statali, per contrastare le preoccupazioni che i militari possano essere coinvolti negli affari.