UFUK NECAT TASCI

Calcolare il raggio della terra più di mille anni fa richiedeva molta immaginazione. A realizzare questa grande opera numerica fu Abu Reyhan Al-Biruni, genio matematico islamico del X secolo, che combinò trigonometria e algebra.

L'eredità scientifica di Biruni ha ispirato scienziati e matematici per diversi secoli e il suo nome continua a essere rispettato ancora oggi.

Nel 1975, il famoso accademico tagiko Bobojon Gafurov descrisse Biruni nel suo articolo sul Corriere dell'Unesco come un genio universale che “era così avanti rispetto al suo tempo che le sue scoperte più brillanti sembravano incomprensibili alla maggior parte degli studiosi del suo tempo”. George Sarton, il fondatore della disciplina della Storia della Scienza, ha definito l'XI secolo come l'età di Al Biruni.

Studiosi come Biruni nacquero in un'epoca in cui gran parte delle conoscenze scientifiche e matematiche del mondo venivano tradotte in arabo. Quando divenne maggiorenne, fu anche introdotto a concetti sviluppati da studiosi di diverse civiltà e secoli. Dalla letteratura scientifica dei Babilonesi a quella dei Romani, fino agli antichi testi indiani sull'astrologia, Biruni imparò da tutto. Come altri studiosi musulmani dell'età d'oro dell'Islam, anche lui era affamato di conoscenza.

Secondo il professore turco Fuat Sezgin, tra il ventisettenne Biruni e il diciottenne Ibn Sina si svolgevano dibattiti intellettualmente validi. Le due grandi menti sono note per aver discusso in modo molto approfondito “La propagazione della luce e la sua misurazione”. Sezgin, morto nel 2018, ha concluso che la qualità di quei dibattiti è rara e probabilmente non esiste nemmeno oggi.

Approfondendo il contenuto di alcuni di questi dibattiti storici, Sezgin ha detto che i due polimatici si scambiarono appunti sul calore e sui raggi. Entrambi gli studiosi erano giunti a una conclusione simile: il calore è generato dal movimento e il freddo dal riposo, e per questo motivo la Terra è calda all'Equatore e fredda ai Poli. Un altro aspetto dibattuto era la propagazione dei raggi di calore del sole. Biruni considerava la luce e il calore come immateriali e sosteneva che il calore esiste all'interno dei raggi.

Ibn Sina si spinse oltre e disse che il calore non si propaga da solo, ma che i raggi del sole lo trasportano, come un uomo fermo in una barca in movimento.

Secondo lo storico tedesco Max Meyerhoff, Biruni è forse la figura più importante della falange di studiosi musulmani universalmente venerati, i cui contributi in tanti campi diversi gli valsero il titolo di “al-Ustadh”, il Maestro o Professore per eccellenza.

Tornando al raggio terrestre, come ha fatto a misurarlo? È stato certamente il suo risultato più notevole. Per prima cosa misurò l'altezza di una collina vicino al Forte di Nandana, nell'odierna provincia pakistana del Punjab. Poi salì sulla collina per misurare l'orizzonte. Utilizzando equazioni trigonometriche e algebriche, ottenne il valore equivalente a 3928,77 miglia inglesi, che è circa il 99% del raggio terrestre attuale.

Sulla base dei suoi calcoli, Biruni iniziò anche a pensare alla possibilità che la terra girasse intorno al sole, un'idea che i polimatici dell'epoca avrebbero ignorato. Ma Biruni era così sicuro della sua logica e del suo istinto che scrisse ampiamente sul sole, sui suoi movimenti e sull'eclissi. Inoltre, inventò strumenti astronomici e descrisse la rotazione della terra su un asse, effettuando calcoli accurati di latitudine e longitudine. Annotò le sue teorie e osservazioni nel libro “Al-Athar Al-Baqiya”. Scrisse anche un trattato su come avveniva la misurazione del tempo nel 1000 d.C., il periodo noto anche come Era Cristiana.

Egli scoprì anche diversi modi per trovare il nord e il sud e scoprì tecniche matematiche per determinare esattamente l'inizio delle stagioni.

Biruni osservò l'eclissi solare dell'8 aprile 1019 e l'eclissi lunare del 17 settembre 1019. La prima la vide a Lamghan, una valle circondata da montagne tra le città di Qandahar e Kabul. Scrive: “All'alba abbiamo visto che circa un terzo del sole era eclissato e che l'eclissi era in fase calante”.

Osservò l'eclissi lunare a Ghazna e fornì dettagli precisi sull'altitudine esatta di varie stelle note al momento del primo contatto. Descrisse anche la Via Lattea come un insieme di innumerevoli frammenti di stelle nebulose.

Nel libro “Al-Tafhim-li-Awail Sina'at al-Tanjim” riassunse il suo lavoro sulla matematica e l'astronomia. È stato tradotto da Ramsay Wright nel 1934.

I contributi di Biruni alla fisica includono il lavoro sulle molle e la determinazione accurata del peso specifico di diciotto elementi e composti, tra cui molti metalli e pietre preziose. Il suo libro “Kitab-al-Jamahir” tratta le proprietà di varie pietre preziose. Fu un pioniere nello studio degli angoli e della trigonometria. Lavorò sulle ombre e sulle corde dei cerchi e sviluppò anche un metodo per trisecare un angolo. Elaborò il principio di posizione e discusse anche i numeri indiani.

Nei campi della geologia e della geografia, Biruni contribuì alle eruzioni geologiche e alla metallurgia. Spiegò il funzionamento delle sorgenti naturali e dei pozzi artesiani attraverso il principio idrostatico dei vasi comunicanti. Alla luce del suo lavoro di studioso, è stato definito il fondatore della geodesia. Il suo libro Al-Athar Al-Baqiyah fi Qanun al-Khaliyah, che tratta di storia antica e geografia, è stato tradotto da Edward Sachau.

Vita di Al-Biruni

Nato a Kath, Khwarezm, nell'Asia centrale occidentale, visse tra il 973 e il 1048. Khwarezm fu il paese della civiltà khwarezmiana e di diversi regni. Oggi alcune sue parti appartengono all'Uzbekistan, al Kazakistan e al Turkmenistan.

Biruni lasciò la sua città natale in giovane età e vagò per la Persia e l'Uzbekistan. Poi, dopo che Mahmud di Ghazni conquistò l'emirato di Bukhara, si trasferì a Ghazni, una città dell'odierno Afghanistan, che fu la capitale della dinastia dei Ghaznavidi.

Biruni è conosciuto soprattutto per la sua stretta collaborazione con Mahmood Ghaznavi, un famoso re musulmano che regnò anche in India, e con suo figlio Sultan Masood. Colpito dalla sua erudizione e dalla sua fama, il sultano Mahmood Ghaznavi portò più volte Biruni con sé nei suoi viaggi in India. Biruni viaggiò in molti luoghi dell'India per 20 anni e studiò la filosofia indù, la matematica, la geografia e la religione dai pundit. In cambio, insegnò loro le scienze e la filosofia greca e musulmana.

Considerando l'insegnamento islamico come una pietra miliare del suo catalogo scientifico, Biruni ha riassunto la sua ricerca della conoscenza nel modo seguente: “La mia esperienza nello studio dell'astronomia e della geometria e gli esperimenti di fisica mi hanno rivelato che deve esistere una Mente Progettuale dal potere illimitato. Le mie scoperte in astronomia hanno dimostrato che nell'universo esistono intricatezze fantastiche che provano l'esistenza di un sistema creativo e di un controllo meticoloso che non possono essere spiegati attraverso semplici cause fisiche e materiali”.

Non ha mai sfruttato il suo lavoro come mezzo per ottenere fama, autorità o guadagni materiali. Quando il sultano Masood gli inviò tre cammelli carichi di monete d'argento in segno di apprezzamento per la sua opera enciclopedica “Al-Qanoon al-Masoodi” (Il Canone di Mas'udi), Al-Biruni restituì cortesemente il dono reale dicendo: “Servo la conoscenza per amore della conoscenza e non per denaro”.

FONTE: Mondo TRT