Un incendio in un ristorante nel nord-est della Cina ha causato la morte di 22 persone e il ferimento di tre martedì, secondo quanto riportato dall'emittente statale di Pechino. L'incendio è scoppiato nella città di Liaoyang, a circa 580 chilometri a nord-est della capitale Pechino.

“Alle 12:25 ora locale del 29 aprile, è scoppiato un incendio in un ristorante,” ha dichiarato CCTV. “Alle 14:00, l'incidente ha provocato 22 morti e tre feriti,” ha aggiunto.

Il presidente Xi Jinping ha affermato che l'incendio ha causato “gravi perdite umane” e che le lezioni da trarre da questo evento sono “profondamente serie,” secondo quanto riportato da CCTV.

Xi ha chiesto di “fare ogni sforzo per curare i feriti, gestire adeguatamente le conseguenze per i deceduti e fornire supporto alle loro famiglie, determinare rapidamente la causa dell'incendio e perseguire le responsabilità in conformità con la legge,” ha aggiunto il rapporto.

Filmati condivisi online e verificati dall'AFP mostrano fiamme violente che avvolgono un ristorante a due piani e un denso fumo nero che si alza verso il cielo. Altri video autenticati pubblicati su Douyin, la versione cinese di TikTok, mostrano paramedici che trasportano una vittima su una barella verso un'ambulanza e diversi vigili del fuoco che combattono le fiamme con gli idranti.

Gli incendi mortali sono relativamente comuni in Cina a causa di codici edilizi poco rigorosi e di un approccio spesso approssimativo alla sicurezza sul lavoro. Questo mese, 20 persone sono morte in un incendio in una casa di riposo nella provincia di Hebei, nel nord della Cina. E a gennaio, un incendio in un mercato ortofrutticolo nella città di Zhangjiakou, a nord-ovest di Pechino, ha causato otto morti e 15 feriti.

Un mese prima, nove persone sono morte in un incendio in un cantiere nella città di Rongcheng, nella Cina orientale.