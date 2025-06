Il Ministero degli Esteri israeliano ha dichiarato che, dopo aver fermato una nave che trasportava aiuti umanitari a Gaza, gli attivisti a bordo sono stati portati in aeroporto per essere espulsi dal Paese.

In una dichiarazione rilasciata nelle prime ore di martedì, il Ministero ha reso noto che i volontari a bordo della nave Madleen, che trasportava beni di prima necessità per Gaza assediata, sono arrivati all'aeroporto Ben Gurion per lasciare Israele e tornare nei rispettivi Paesi.

Secondo la nota, alcuni volontari dovrebbero lasciare il Paese nelle prossime ore. "Coloro che rifiuteranno di firmare i documenti per l'espulsione e di lasciare Israele saranno portati davanti a un tribunale per confermare la loro espulsione, in conformità con la legge israeliana", si legge nella dichiarazione.

Il Ministero ha inoltre aggiunto che i consolati dei Paesi di provenienza dei passeggeri hanno incontrato i loro cittadini all'aeroporto.

Nelle prime ore di lunedì, le forze israeliane avevano sequestrato la nave, impedendo alla missione di consegnare aiuti umanitari vitali alla popolazione sotto assedio.

A bordo della nave c'erano 12 persone, tra cui la parlamentare franco-palestinese Rima Hassan.

La missione di aiuto contava 11 attivisti e un giornalista.

Tra gli attivisti c'erano Yasemin Acar (Germania), Baptiste Andre, Pascal Maurieras, Yanis Mhamdi e Reva Viard (Francia), Thiago Avila (Brasile), Şuayb Ordu (Türkiye), Sergio Toribio (Spagna), Marco van Rennes (Paesi Bassi) e il giornalista francese Omar Faiad di Al Jazeera Live.

