I colloqui di pace tra Mosca e Kiev tenutisi a Istanbul il 16 maggio hanno aggiunto una “nuova dimensione” alla ricerca di una soluzione diplomatica, ha dichiarato il Ministro degli Esteri turco Hakan Fidan.

Le dichiarazioni di Fidan sono arrivate venerdì durante la sua visita in Ucraina, in una conferenza stampa congiunta con il suo omologo ucraino, Andrii Sybiha, in Ucraina.

“Abbiamo dimostrato che i colloqui (Russia-Ucraina) a Istanbul possono portare a risultati concreti,” ha affermato Fidan, esprimendo il desiderio di Ankara di mantenere lo slancio raggiunto a Istanbul.

“O tollereremo la continuazione di questa guerra (Mosca-Kiev) o raggiungeremo una pace duratura entro quest'anno,” ha aggiunto.

“Stiamo valutando se i colloqui a Istanbul possano essere coronati da un incontro ospitato dal Presidente Erdogan, che riunisca Trump, Putin e Zelenskyy,” ha ulteriormente dichiarato.

Gli sforzi della Türkiye per una pace duratura

Il ministro degli Esteri russo ha avuto una conversazione telefonica mercoledì con il Segretario di Stato americano Marco Rubio per discutere dei possibili colloqui di pace tra Russia e Ucraina a Istanbul, in Türkiye.

Lavrov aveva precedentemente dichiarato che la Russia aveva proposto di tenere il secondo round di negoziati con l'Ucraina il 2 giugno a Istanbul.

Anche il presidente turco ha espresso speranza che i negoziati riprendano a Istanbul.

“Siamo in contatto sia con la Russia che con l'Ucraina. Vediamo lo slancio che abbiamo guadagnato come un'opportunità per una pace duratura,” ha detto Erdogan.

L'Ucraina non ha ancora risposto all'offerta della Russia.

Il 16 maggio, Russia e Ucraina hanno tenuto i loro primi colloqui diretti in tre anni a Istanbul, dove le due parti hanno concordato, tra le altre cose, uno scambio su larga scala di prigionieri che ha coinvolto un totale di 1.000 persone per ciascuna parte.

Durante i colloqui facilitati dalla Türkiye, entrambe le parti hanno anche concordato di continuare i negoziati per una tregua.