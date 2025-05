La Romania si trova al centro di una bufera politica in seguito all'annullamento del primo turno delle elezioni presidenziali del 24 novembre, in cui il candidato nazionalista indipendente Calin Georgescu è risultato il favorito, ottenendo il 22,94% dei voti.

Avrebbe dovuto affrontare la riformista Elena Lasconi del partito pro-riforme Unione Salva Romania in un ballottaggio l'8 dicembre, ora annullato a causa dell'annullamento.

La decisione della Corte Costituzionale della Romania (CCR) di annullare i risultati del voto del 24 novembre, con l'accusa di interferenze russe e irregolarità, ha gettato il Paese nell'incertezza politica.

Ciò ha anche polarizzato l'opinione pubblica, suscitando dibattiti sullo stato della democrazia e dell'influenza occidentale nel Paese dell'Europa orientale.

Come racconta a TRT World Alexandra-Alina Iancu, docente presso la Facoltà di Scienze Politiche dell'Università di Bucarest, “nelle città più grandi - come Bucarest - c'è un senso di sollievo dopo l'annullamento delle elezioni, mentre la tensione saliva alla vigilia del secondo turno delle elezioni presidenziali. Tuttavia, a uno sguardo più attento, si percepisce sia il risentimento degli elettori [di Calin Georgescu] sia una certa confusione sul futuro”.

A questo sentimento di confusione fa eco Alexandru Damian, direttore del programma del Centro rumeno per le politiche europee, che descrive l'atmosfera come “tesa e poco chiara”, aggiungendo che la mancanza di comunicazione da parte delle autorità ha esacerbato la frustrazione dei cittadini.

“Ora i sostenitori di Georgescu sono ancora più irritati dalle decisioni, mentre la parte pro-europea analizza la decisione con precauzione”, afferma.

La decisione della Corte costituzionale di annullare le elezioni è scaturita da rapporti d'intelligence declassificati che sostengono l'esistenza di interferenze straniere nel processo elettorale.

Secondo Damian, il Consiglio supremo di difesa nazionale ha scoperto irregolarità, tra cui contributi finanziari illegali e una campagna sui social media incredibilmente ben finanziata. Il partito di Georgescu non ha rivelato la fonte di tali finanziamenti.

“Calin Georgescu ha dichiarato di non aver speso nulla durante la campagna elettorale e, poiché le regole finanziarie delle campagne sono piuttosto rigide in Romania, questo era impossibile nella pratica”, spiega Damian.

Iancu aggiunge che la campagna di Georgescu, in particolare su TikTok, ha sollevato delle perplessità: “Il CCR ha giustificato la decisione sulla base di rapporti di intelligence declassificati che suggeriscono l'intervento di un governo straniero nel processo elettorale e documentano le irregolarità relative alla campagna online [di Georgescu]”.

L'ascesa come una meteora di Calin Georgescu

La rapida ascesa di Georgescu ha scosso l'establishment politico rumeno. Un tempo figura relativamente oscura della politica, è diventato un nome familiare grazie al suo legame con gli elettori disincantati attraverso una campagna elettorale mirata alle loro preoccupazioni.

Alcuni analisti attribuiscono questa ascesa al suo impegno diretto su questioni che risuonano profondamente con i romeni comuni.

“La gente lo sta promuovendo come un matto”, dice a TRT World l'analista politica e consulente diplomatica Ioana Gomoi dalla capitale rumena, Bucarest, sottolineando che la popolarità di Georgescu è cresciuta organicamente grazie alla sua attenzione a questioni urgenti come la disoccupazione giovanile, la riforma dell'istruzione e la pace.

“Georgescu gode di un vero sostegno di base, perché affronta problemi che i politici tradizionali hanno a lungo ignorato”, afferma Gomoi.

“Parla di pace, di disoccupazione giovanile, dell’emigrazione dei giovani rumeni e dei sistemi scolastici e agricoli in crisi”, spiega Gomoi, sottolineando che questi argomenti hanno un ampio appeal in un Paese stanca di decenni di stagnazione politica.

“I rumeni sono stanchi”, afferma. “Abbiamo avuto più di 30 anni di democrazia e non è cambiato nulla. Georgescu parla di questioni che interessano alla gente”.

Nonostante non abbia un'affiliazione formale al partito, Georgescu ha guadagnato un significativo sostegno di base, in particolare grazie all'uso di TikTok e di altre piattaforme digitali. “È il miglior influencer che la Romania abbia mai avuto”, afferma Gomoi.

Strada da percorrere: Georgescu si ricandiderà?

Il futuro politico della Romania dipende ora dalla formazione di un nuovo governo e dalla programmazione di nuove elezioni presidenziali, che si terranno probabilmente nel marzo 2025.

Sono in corso colloqui informali tra i partiti pro-europei per formare un governo di coalizione, ma le sfide non mancano.

“Anche se i partiti parlamentari dovessero raggiungere un accordo, si prospettano tempi turbolenti a causa dell'elevata frammentazione parlamentare e dell'eclettismo ideologico della nuova coalizione”, avverte Iancu.

“L'intero processo elettorale dovrà essere riavviato, il che potrebbe richiedere mesi”, osserva Gomoi, alludendo a potenziali tentativi di escludere Georgescu dall'imminente processo.

“Probabilmente vedremo nuovi candidati e Georgescu potrebbe non essere autorizzato a candidarsi. Troveranno qualcosa contro di lui, proprio come hanno fatto con un'altra candidata, Diana Iovanovici-Sosoaca, che in precedenza era stata esclusa dalla corsa presidenziale (per presunte posizioni filorusse)”, spiega.

Tuttavia, Gomoi ha avvertito che la squalifica di Georgescu potrebbe ritorcersi contro l'establishment politico.

“Bloccare la candidatura di Georgescu non farà altro che aumentare la frustrazione dell'opinione pubblica. Non si tratta solo di lui, ma delle questioni più ampie che rappresenta. La gente vuole far sentire la propria voce e non smetterà di chiedere un cambiamento”.

La popolarità di Georgescu riflette una frustrazione più profonda per la traiettoria della Romania all'interno dell'UE e della NATO. Sebbene i rumeni apprezzino le opportunità offerte dall'adesione all'UE, cresce il malcontento per le disuguaglianze percepite.

Ad esempio, Gomoi ha sottolineato le disparità nel sostegno statale, come gli aiuti finanziari più elevati per i rifugiati ucraini rispetto ai cittadini rumeni.

“Abbiamo molti anziani che stanno lottando. Non hanno cibo sulle loro tavole anche quando si avvicinano Natale e Capodanno. Ci sono persone che non possono permettersi le medicine”, dice.

“Il nostro Paese deve prendersi cura prima di tutto dei suoi cittadini”.