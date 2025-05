Un sedicenne della capitale di Haiti, Port-au-Prince, ha recentemente raccontato a Human Rights Watch di essersi unito al gruppo criminale Village de Dieu all'età di 14 anni.

"Prima [di entrare], vivevo con mia madre... Era davvero difficile procurarsi cibo e vestiti", ha dichiarato. "A casa non c'era cibo. Ma quando ero con [il gruppo], potevo mangiare".

Questa non è una storia isolata. Dal 2021, la nazione caraibica è sprofondata nel caos, con bande che hanno preso il controllo della capitale e di altre aree, provocando catastrofiche carenze di cibo e forniture mediche.

In tutta Haiti, un gran numero di bambini viene reclutato da bande violente che approfittano dei più vulnerabili mentre lo stato crolla.

"Povertà, rottura dell'ordine e illegalità sono i principali fattori che contribuiscono al reclutamento di bambini da parte delle bande di Haiti", afferma Amalendu Misra, professore di politica internazionale presso la Lancaster University. Secondo Misra, molti bambini, rimasti orfani a causa del conflitto, vengono spesso trascinati nelle gang, vedendo in esse l'unico modo per sfuggire alla fame.

"Dato che non esiste un'autorità legittima per fermare il reclutamento di bambini nelle gang, queste ultime operano impunemente", ha dichiarato a TRT World.

Le bande criminali spesso si avvicinano ai bambini con promesse di cibo, protezione e un senso di appartenenza. Con opzioni limitate, molti finiscono per cadere nella loro trappola.

Questi gruppi governano attraverso la paura, impegnandosi in rapimenti, estorsioni e violente guerre territoriali. Senza un governo funzionante che intervenga, controllano ormai quasi l'80 percento di Port-au-Prince.

Uno stato senza legge

La discesa di Haiti nell'illegalità è stata rapida e devastante, soprattutto dopo l'assassinio del presidente Jovenel Moïse nel 2021. Il vuoto di potere lasciato dalla sua morte ha permesso alle gang di prendere il controllo di vaste aree della capitale.

In questi territori, la vita è scandita dalla violenza: rapimenti, estorsioni e sparatorie sono all'ordine del giorno. Per i bambini, i pericoli sono costanti, e lo stato si è dimostrato troppo debole per proteggerli dalla crescente brutalità.

I gruppi umanitari segnalano che la fame e la povertà estrema stanno spingendo molte famiglie alla disperazione, rendendole vulnerabili allo sfruttamento da parte dei criminali. Secondo il Programma Alimentare Mondiale, più della metà della popolazione di Haiti è ora gravemente insicura dal punto di vista alimentare, e i bambini sono le principali vittime di questa crisi. Nei quartieri più devastati dalle gang, le famiglie lottano per mettere il cibo in tavola, costringendo i bambini a una disperata ricerca di sopravvivenza.

"Nella lotta per la sopravvivenza, persino i genitori chiudono un occhio sul fatto che i loro figli vengano reclutati dalle gang", afferma Amalendu Misra, esperto di politica internazionale. Gli esperti notano che questa tendenza è peggiorata significativamente negli ultimi due anni, con l'aggravarsi della crisi economica di Haiti.

Bambini di appena 10 anni vengono costretti a fare da vedette, trasportare armi e partecipare ad atti violenti. Per molti di loro, dire "no" non è un'opzione: la fame e la violenza li spingono a scegliere l'unica via che vedono per sopravvivere. Una volta coinvolti, rimangono intrappolati in un circolo vizioso di sfruttamento.

Violenza sessuale allarmante

Anche la violenza sessuale ha raggiunto livelli allarmanti, intensificati dall'influenza pervasiva delle gang sullo sfondo di instabilità politica e disordini sociali. Un rapporto straziante pubblicato a marzo dall'Ufficio per i Diritti Umani delle Nazioni Unite ha descritto la violenza sessuale nel paese come "gravemente sottostimata e in gran parte impunita", documentando numerosi casi di stupro e rapporti sessuali forzati che coinvolgono membri delle gang.

Donne e ragazze affrontano orribili atti di violenza, poiché le gang sfruttano queste tattiche per affermare il controllo e instillare il terrore nelle comunità. "Mentre le ragazze sono costrette alla schiavitù sessuale e relegate a compiti umili come pulire e cucinare nei loro 'campi', i ragazzi vengono addestrati a fare da vedette, spie e persino 'guerrieri' in prima linea contro la polizia, poiché hanno meno probabilità di essere presi di mira dagli ufficiali delle forze dell'ordine", spiega Misra.

Le conseguenze per le ragazze sono devastanti: molte vengono violentate da più membri delle gang, rimanendo incinte o contraggono malattie sessualmente trasmissibili. "Una volta scoperte incinte, le ragazze vengono abbandonate e costrette a intraprendere una vita di prostituzione", aggiunge Misra. "Quelle bambine che finiscono nelle gang sono segnate per sempre".

Le conseguenze di questa violenza vanno ben oltre il danno fisico immediato, infliggendo profonde cicatrici psicologiche alle sopravvissute e destabilizzando ulteriormente una popolazione già vulnerabile.

Medici Senza Frontiere (MSF) ha documentato gravi problemi di salute mentale tra i bambini sottoposti a violenza o costretti a commetterla. Molti soffrono di disturbo post-traumatico da stress (PTSD), depressione e ansia. Tuttavia, i servizi di salute mentale restano estremamente limitati, rendendo quasi impossibile fornire cure adeguate ai bambini che vivono sotto la costante minaccia della violenza.

Sistema educativo al collasso

Le scuole, a lungo considerate un rifugio sicuro, non sono state risparmiate dal caos che avvolge Haiti. Il sistema educativo, già fragile, è ora sull'orlo del collasso.

Nelle aree controllate dalle gang, molte scuole sono state costrette a chiudere, mentre gli insegnanti vivono nella costante paura di violenze ed estorsioni. Secondo il Ministero dell'Istruzione haitiano, alcune scuole hanno chiuso a tempo indeterminato, lasciando migliaia di bambini senza accesso all'istruzione.

Questa situazione priva i bambini di una delle poche opportunità che potrebbero aiutarli a sfuggire alla povertà e a costruirsi un futuro migliore. L'assenza di istruzione non solo aggrava ulteriormente la crisi, ma intrappola i bambini in condizioni che li rendono ancora più vulnerabili al reclutamento da parte delle gang.

"Molti ragazzi cresciuti in questi ambienti violenti finiscono per diventare criminali incalliti", spiega Amalendu Misra, esperto di politica internazionale. "Molti di loro perdono tragicamente la vita nel fuoco incrociato tra gang rivali e polizia."

Nonostante il peggioramento della crisi, la comunità internazionale è stata lenta a rispondere. Gli esperti avvertono che, se il mondo continua a chiudere un occhio, il danno arrecato ai bambini di Haiti potrebbe diventare irreversibile.