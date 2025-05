Khan Younis, Gaza – In una tenda improvvisata allestita all'interno di una scuola affollata dell'UNRWA vicino a Khan Younis, Wurood Asfour, una madre palestinese di 26 anni, cerca di ricreare un minimo di normalità domestica. La scuola, inizialmente trasformata in rifugio durante il lungo assedio di 15 mesi da parte di Israele, aveva visto diminuire il numero di sfollati durante la tregua di 42 giorni tra Israele e Hamas.

Ora, con l'ordine dell'esercito israeliano di spostamento forzato dei palestinesi, il rifugio si riempie nuovamente, accogliendo famiglie terrorizzate provenienti da Khan Younis est e Beit Hanoun nord.

Suo marito, Ahmed, monta rapidamente la loro tenda logora, recuperata dal loro ultimo sfollamento ad Abasan, dove i bombardamenti israeliani avevano distrutto la loro casa. Poi si allontana subito, unendosi alla folla disperata in cerca di cibo e acqua, mentre Wurood spazza il pavimento di terra della tenda, sistemando con cura i pochi beni rimasti.

Le lacrime le offuscano la vista mentre affronta un altro sfollamento—il loro ottavo dal dicembre 2023. La fragile pace stabilita dal cessate il fuoco di gennaio aveva brevemente permesso alla sua famiglia di sperare. Ma la ripresa dei bombardamenti israeliani ha infranto quell'illusione.

"Volevo portare un po' di gioia ai miei figli per l'Eid—magari comprare loro vestiti nuovi o dolci," dice, tenendo in braccio le sue due figlie più piccole, Sana di tre anni e Amira di due. "Ma Israele ci ha tolto anche questo, insieme alla nostra casa e al nostro senso di sicurezza."

I suoi tre figli—Adam (8), Abdullah (7) e Hassan (6) sono con il padre, affrontando lunghe code ai panifici e ai punti di distribuzione dell'acqua. "Invece di giocare e festeggiare l'Eid come i bambini di tutto il mondo, i miei saranno in fila per cibo e acqua," dice amaramente. "Ci è stato tolto ogni festa, persino il Ramadan. Pensavamo che la guerra stesse finendo, ma ora tutto ciò che possiamo fare è lottare per mantenere vivi i nostri figli."

I colloqui tra Hamas e Israele per entrare in una seconda fase del cessate il fuoco si sono arenati all'inizio di questo mese, con Israele che chiede la restituzione incondizionata degli ostaggi detenuti da ottobre 2023. Sono gli abitanti di Gaza a pagare il prezzo più alto mentre i bombardamenti si intensificano nuovamente.

La guerra riprende, i civili soffrono

Aerei da guerra e artiglieria israeliani hanno colpito Gaza incessantemente da quando il cessate il fuoco è stato rotto nelle prime ore di martedì. Oltre 450 palestinesi sono stati uccisi, inclusi almeno 73 bambini e donne, secondo le autorità sanitarie locali. Centinaia di altri sono rimasti feriti.

L'offensiva ha distrutto la vita quotidiana. Mercati e negozi, timidamente riaperti durante il cessate il fuoco, sono ora abbandonati. Qualsiasi promessa di normalità è svanita nel fumo e nelle macerie.

Nelle vicinanze, Amal Ahmed, 52 anni, cerca di confortare suo nipote Mohammed, che è seduto tra gli oggetti salvati dalla sua casa bombardata. La sua famiglia è distrutta e, alla ricerca di sicurezza, cerca di rimanere vicino alle rovine del quartiere di Khan Younis, nell’est. "Pensavamo di poter finalmente ricominciare a ricostruire le nostre vite," racconta. "Eravamo persino pronti a preparare i biscotti di Eid, per provare a sentirci normali. Ma la guerra di Israele ha distrutto quella speranza."

I suoi sei figli e sette nipoti sono sparsi in luoghi diversi. Suo figlio Mohammed, in lutto per il suo bambino ucciso in un attacco aereo israeliano mesi fa, ora teme per il futuro incerto della moglie incinta. I figli più giovani di Amal—Nesma (22), Mahmoud (19) e Moataz (15)—rimangono al suo fianco, il loro destino precario.

"Persino mio marito, che è disoccupato, ha preso in prestito denaro per comprare qualcosa di piccolo per i bambini prima dell'Eid," dice. "Ora, la nostra priorità è di nuovo sopravvivere a questo genocidio."

Scuote la testa con rabbia. "Siamo destinati a vivere in una sofferenza infinita? I nostri bambini non meritano gioia come gli altri nel mondo musulmano? Israele vuole che siamo morti o esiliati."

Collasso economico, crisi umanitaria

La guerra ha devastato l'economia già fragile di Gaza. I commercianti che avevano fatto scorte per l'Eid ora osservano i loro negozi vuoti. I prezzi del cibo, che erano diminuiti nelle ultime settimane, sono ora moltiplicati e le scorte stanno nuovamente esaurendosi.

Nella vivace Jala Street di Khan Younis, dove gli acquirenti dell'Eid una volta affollavano i negozi di abbigliamento, la scena è irriconoscibile. Nasar al-Masri, un negoziante di 32 anni, sta nel suo negozio, che due giorni fa era pieno di clienti. Ora, gli scaffali di vestiti nuovi rimangono intatti.

"La gente ha smesso di fare acquisti quando sono ripresi i bombardamenti," dice. "Sanno che le cose peggioreranno solo."

Israele ha intensificato il suo blocco anche prima di riprendere gli attacchi, sigillando i confini di Gaza e soffocando le forniture essenziali dal 2 marzo. La carenza di farina ha chiuso i panifici; gli ospedali funzionano a malapena, e la sopravvivenza quotidiana è diventata una lotta disperata.

Il dottor Muwaffaq al-Kafarna, professore di scienze politiche a Gaza, avverte che l'offensiva potrebbe durare settimane, potenzialmente intensificandosi in una fase ancora più letale.

"L'obiettivo di Israele è rendere Gaza invivibile," dice. "Questa guerra non riguarda solo Hamas—si tratta di spezzare la resilienza palestinese, spingendo i civili verso la disperazione e costringendoli a considerare di andarsene."

La possibilità di uno sfollamento di massa è stata a lungo temuta. "La pulizia etnica è sempre stata parte della strategia coloniale di Israele," sostiene. "Che sia attraverso l'espulsione diretta o rendendo la vita insopportabile, l'obiettivo è cancellare la presenza palestinese."

Sebbene il presidente degli Stati Uniti Donald Trump abbia ritirato un piano precedente per spostare forzatamente tutta la popolazione di Gaza, l'escalation in corso della violenza è vista dagli abitanti di Gaza come nient'altro che il raggiungimento di quello stesso obiettivo.

"Israele sta rifiutando qualsiasi accordo che garantisca la fine di questa guerra o il suo ritiro da Gaza," aggiunge al-Kafarna. "Invece, sta usando una forza schiacciante per mettere in ginocchio i palestinesi."

Per le famiglie sfollate come quelle di Asfour e Ahmed, i dibattiti politici sono astrazioni lontane. La loro battaglia quotidiana è la sopravvivenza, la loro preghiera è la fine di una sofferenza incessante.

"Non sappiamo quando finirà," dice Asfour, abbracciando forte le sue figlie. "Ma quello che sappiamo è che Gaza sta sanguinando, e il mondo continua a guardare in silenzio."

Questo articolo è stato pubblicato in collaborazione con Egab.