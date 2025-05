Il presidente della Türkiye, Recep Tayyip Erdogan, ha commemorato l'espulsione dei circassi dal Caucaso, ricordando l'anniversario di uno dei capitoli più oscuri della storia del XIX secolo.

“Nell'anniversario dell'esilio ingiusto, illegale e disumano dei nostri fratelli circassi dalla loro terra natale nel Caucaso, prego per la misericordia di Dio su coloro che hanno perso la vita e condivido sinceramente il dolore indescrivibile vissuto,” ha dichiarato Erdogan mercoledì in un post su X.

Il 21 maggio ha segnato il 161° anniversario dell'Esilio dei Circassi, avvenuto al termine della Guerra russo-circassa.

Sotto gli ordini dell'Impero Russo, centinaia di migliaia di Circassi furono costretti a lasciare il Caucaso del Nord, con la maggior parte esiliata nell'Impero Ottomano.

L'espulsione, condotta in condizioni violente e disumane, portò a morti di massa ed è ampiamente riconosciuta come una delle più grandi pulizie etniche del XIX secolo.

L'Esilio dei Circassi si riferisce allo spostamento forzato dei circassi dalla loro terra ancestrale nel Caucaso del Nord da parte dell'Impero Russo nel 1864, dopo la Guerra russo-circassa.

Tra 800.000 e 1,5 milioni di circassi furono rimossi, con la maggior parte inviata nell'Impero Ottomano. Le deportazioni furono caratterizzate da lunghe marce, navi sovraffollate, carestie e malattie, che causarono decine di migliaia di morti.

Oggi, molti discendenti dei circassi vivono in Türkiye, Siria, Giordania e in altre parti del Medio Oriente. La tragedia viene commemorata ogni anno il 21 maggio dalle comunità circasse in tutto il mondo.