Il presidente Recep Tayyip Erdoğan, all'inizio di dicembre, ha dichiarato che Ankara potrebbe aiutare a garantire la "pace e la stabilità" nel paese africano che affronta problemi della guerra. Il comandante dell'esercito sudanese ha accolto favorevolmente l'offerta della Türkiye per risolvere il conflitto di 20 mesi tra le sue forze e i suoi rivali paramilitari.

In un incontro che si è svolto sabato a Port Sudan, Abdel Fattah al Burhan, il leader dell'esercito sudanese, ha chiesto al viceministro degli Esteri turco Burhanettin Duran di trasmettere il messaggio al presidente Erdoğan che Sudan accoglie con favore questa iniziativa di pace. Questa informazione è stata resa nota dopo l'incontro da una dichiarazione del ministro degli Esteri del Sudan, Ali Youssef. Youssef: “ ll Sudan ha bisogno di fratelli e amici come la Türkiye e questa iniziativa potrebbe portare alla pace in Sudan"

Duran ha sottolineato che il processo di pace "richiede sforzi congiunti" e ha dichiarato che la Türkiye e’ pronta a svolgere un ruolo nel mobilitare altri attori regionali per porre fine a questo conflitto".

La scorsa settimana, gli Emirati Arabi Uniti hanno accolto con favore gli "sforzi diplomatici della Türkiye per risolvere la crisi attuale in Sudan". Il Ministero degli Esteri degli Emirati Arabi Uniti ha dichiarato che “sono pienamente pronti a cooperare e a coordinarsi con gli sforzi turchi e tutte le iniziative diplomatiche per porre fine al conflitto in Sudan e trovare una soluzione globale alla crisi".

All'inizio di dicembre, il presidente della Türkiye Erdoğan, in una telefonata con Burhan, ha affermato che la Tuürkiye potrebbe intervenire per "risolvere i conflitti tra il Sudan e gli Emirati Arabi Uniti" e per "prevenire che il Sudan diventi un campo di interventi esterni".

Tensioni crescenti

Il governo sudanese, sostenuto dall'esercito, ha accusato più volte gli i Emirati Arabi Uniti di sostenere le forze paramilitari delle Forze di Supporto Rapido (RSF). Tuttavia, gli i Emirati Arabi Uniti hanno costantemente respinto queste accuse. Il mese scorso, il governo sudanese ha affermato che le RSF avevano lanciato attacchi dal vicino Ciad utilizzando droni forniti dagli EAU.

La guerra in Sudan ha messo uno contro l'altro Burhan e il suo ex assistente, Mohamed Hamdan Dagalo, leader delle RSF. Questo conflitto ha causato la morte di decine di migliaia di persone e il dislocamento di 12 milioni di individui. Inoltre, ha portato il paese sull'orlo della carestia e gli analisti...

Avverte che l'intervento di altri paesi non farà che prolungare questa sofferenza.