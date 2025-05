La visita della delegazione commerciale turca negli Stati Uniti è stata effettuata con l’obiettivo di valutare gli effetti delle politiche commerciali reciproche e di approfondire la cooperazione, in particolare nei settori della tecnologia, della difesa e dell’energia.

Il Ministero del Commercio turco ha annunciato la visita lunedì.

La visita del 22 maggio è avvenuta dopo l'incontro online di aprile tra il Ministro del Commercio turco Ömer Bolat e il Segretario al Commercio degli Stati Uniti Howard Lutnick, insieme al Rappresentante per il Commercio degli Stati Uniti, l'Ambasciatore Jamieson Greer.

Ad aprile, il presidente Donald Trump ha firmato un ordino esecutivo che impone tariffe reciproche a livello globale, stabilendo che tutti i paesi saranno soggetti a una tariffa minima del 10%, con alcune nazioni, come Canada, Messico, Cina e Stati membri dell'UE, che pagheranno tassi più elevati.

Anche la Türkiye è tra i paesi soggetti a una tariffa del 10%.

La delegazione, guidata dal Vice Ministro del Commercio turco Murat Tuzcu, ha visitato la capitale Washington per incontrare il Vice Rappresentante per il Commercio degli Stati Uniti Bryant Trick e altri funzionari.

Il ministero ha sottolineato che l'incontro si è concentrato sulle ripercussioni globali delle recenti politiche commerciali basate sulla reciprocità degli Stati Uniti e sui nuovi passi politici che possono essere intrapresi per avanzare nel commercio bilaterale in questo periodo.

Durante la visita, sono stati discussi ulteriori passi per mantenere lo slancio raggiunto nell'ultimo decennio nelle relazioni commerciali tra Türkiye e Stati Uniti, al fine di raggiungere l'obiettivo di un volume commerciale bilaterale di 100 miliardi di dollari, ha dichiarato il ministero.

Nel 2019, durante l'amministrazione di Donald Trump, il Presidente turco Recep Tayyip Erdoğan e Trump avevano concordato di aumentare il volume commerciale bilaterale a 100 miliardi di dollari. Il volume commerciale tra i due paesi era di circa 32 miliardi di dollari nel 2024.

Entrambe le parti hanno confermato che esistono opportunità reciproche di commercio e investimento tra Türkiye e Stati Uniti in quasi tutti i settori, oltre a un grande potenziale in aree come nuove tecnologie, innovazione, produzione, intelligenza artificiale e sicurezza informatica, ha aggiunto il ministero.

Inoltre, i settori della difesa e dell'energia sono altre aree critiche in cui la cooperazione sta avanzando rapidamente, ha concluso.