L’attacco aereo israeliano ha colpito lunedì mattina un edificio a Gaza che era stato trasformato in rifugio da una scuola. Durante l’attacco, l’edificio – in cui si trovavano civili sfollati che dormivano – è stato avvolto dalle fiamme.

Le autorità sanitarie locali hanno riferito che almeno 31 palestinesi, tra cui 18 bambini e sei donne, sono morti bruciati e decine sono rimasti feriti nell’attacco contro la Scuola Fahmi al-Jarhawi.

Fares Afaneh, direttore dei Servizi di emergenza e ambulanze nel nord di Gaza, ha dichiarato in un video: “L’incendio è divampato mentre bambini e donne dormivano all’interno. I loro corpi sono stati consumati dalle fiamme e ridotti in cenere”.

“I bambini e le donne urlavano dentro le aule in fiamme. Non siamo riusciti a salvarli a causa dell’incendio”, ha aggiunto Afaneh, descrivendo l’intensità del rogo come “indescrivibile… La scena era estremamente dolorosa”.

‘‘Fossa comune ardente’’

Nawal Hassan, una palestinese che vive di fronte alla scuola, ha raccontato di essersi svegliata con il terribile rumore delle esplosioni, affermando: “Sembrava che il cielo stesse crollando su di loro”. Indicando la scuola con le mani tremanti, ha aggiunto: “Dalle classi in fiamme si sentivano le urla dei bambini, ma l’incendio era più grande di tutti noi”.

Appena si è resa conto dell’incendio, Nawal ha cercato di avvisare i vicini gridando dal suo balcone e ha tentato di chiamare ambulanze e squadre della protezione civile. “Ho visto con i miei occhi i piccoli corpi bruciare, alcuni bambini agitarsi tra le fiamme. Poi, all’improvviso, è calato il silenzio. Non potevamo fare nulla”, ha raccontato.

Ha poi concluso: “La scuola si è trasformata in una tomba di massa in fiamme. Come potranno dirci che questo non è un crimine di guerra?”

Scene orribili

Youssef Al-Kaseeh, un giovane sopravvissuto all’attacco, ha raccontato che l’esplosione è avvenuta dopo che i missili israeliani hanno colpito l’edificio scolastico: “Nel giro di pochi secondi, il fuoco ha avvolto tutto”.

Youssef e altri giovani hanno cercato di rompere le inferriate di ferro delle finestre dall’esterno, ma a causa della mancanza di attrezzi e del calore estremo, non ci sono riusciti.

Dopo ore di sforzi, le squadre della protezione civile sono riuscite a domare l’incendio. Tuttavia, hanno dichiarato: “Abbiamo cercato di salvare il salvabile. Ma la scena era dura e terrificante. I resti dei corpi bruciati erano attaccati ai muri e ai pavimenti”.

Tra i sopravvissuti c’era anche Abu Ibrahim, un uomo sulla cinquantina, che con gli occhi pieni di rabbia, tra il fumo e le pareti annerite, ha detto: “Noi siamo i veri proprietari di questa terra. Cosa abbiamo fatto per meritare che le nostre donne e i nostri bambini muoiano bruciati? Non abbiamo rubato terra, non abbiamo cacciato nessuno. Questa è la nostra terra e, anche se ci uccidono, non ce ne andremo”.

Massacro israeliano

Israele ha ucciso circa 54.000 palestinesi, soprattutto donne e bambini.

Ha sfollato quasi tutta la popolazione e ha lasciato in rovina gran parte della Gaza assediata. Tel Aviv ha anche impedito l'ingresso di cibo, acqua, medicine e altri aiuti umanitari urgenti, condannando i palestinesi alla fame. Lo scorso novembre, la Corte penale internazionale ha emesso mandati di arresto contro il primo ministro Binyamin Netanyahu e l'ex ministro della Difesa Yoav Gallant per crimini di guerra e crimini contro l'umanità a Gaza. Israele sta anche affrontando accuse di genocidio presso la Corte internazionale di giustizia per crimini di guerra contro i civili nel territorio.