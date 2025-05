Zanzibar, situata al largo delle coste della Tanzania nell'Oceano Indiano, negli ultimi anni è diventata una delle mete preferite dai turisti alla ricerca di luoghi esotici e insoliti. Le attrazioni turistiche delle due isole principali si combinano con l'atmosfera pacifica in cui la vita quotidiana si intreccia con il ritmo delle onde, offrendo ai visitatori un'esperienza unica.

Zanzibar è governata dal Presidente Hussein Ali Mwinyi, che ha profondi legami con la Türkiye. Il Presidente Mwinyi sottolinea la forte relazione tra i due Paesi definendosi "mezzo turco".

In passato, Zanzibar è stata una delle tappe più importanti del commercio tra Europa e Asia, sviluppandosi come centro marittimo e commerciale fino alla metà del XIX secolo. Tuttavia, con l'apertura del Canale di Suez, questa rotta cambiò. Oggi, pur essendo un importante produttore di spezie, l’inadeguata infrastruttura e le risorse limitate impediscono a Zanzibar di sfruttare appieno il potenziale della sua "economia blu" nei settori della pesca e della navigazione.

Arte e industria insieme

Dal 2012, l'associazione Umut Sensin utilizza il potere curativo dell'arte per trovare soluzioni ai problemi dei pescatori di Zanzibar e per rivitalizzare l'economia blu. In collaborazione con il Tanzania Research and Implementation Impact (RIE), l'associazione ha lanciato il Samaki Art Project, che mette in mostra i pesci di Zanzibar attraverso l'arte del Gyotaku.

Il Gyotaku è un'arte tradizionale giapponese che prevede la stampa di pesci su carta di riso. Originariamente utilizzato dai pescatori giapponesi per registrare le loro catture, questo metodo si è ora trasformato in una forma d'arte.

Emrah Engin, Vice Presidente fondatore dell'Associazione Umut Sensin, afferma che il Samaki Art Project mira a rivitalizzare l'industria della pesca di Zanzibar utilizzando il Gyotaku e integrando le famiglie di pescatori locali nell'industria.

Pionieri del cambiamento

Il Samaki Art Project nasce da un'idea dell'illustratore turco Süle Yavuzer in collaborazione con l'artista italiana di Gyotaku Eleni Di Capita ed è stato realizzato con il sostegno della Umut Sensin Foundation.

Oltre a gettare un nuovo ponte tra la Türkiye e Zanzibar, questo progetto annuncia l'inizio di una nuova era per i pescatori africani.

Per la Türkiye, la cooperazione culturale è diventata uno strumento importante per consolidare il suo crescente soft power in Africa. Il progetto artistico Samaki sta rafforzando le relazioni tra Türkiye e Tanzania.

Questi legami sono ulteriormente rafforzati dalla visione dell'Agenzia turca di cooperazione e coordinamento (TIKA) di un'“Africa autosufficiente”, lanciata nel 2017, che rafforza i legami culturali, educativi ed economici tra le due parti.

Emrah Engin afferma che quando il progetto raggiungerà il suo obiettivo, il reddito medio mensile delle famiglie di pescatori delle isole supererà i 100 dollari USA. Attualmente, il reddito medio mensile a Zanzibar è di 47 dollari USA.

L'obiettivo di Umut Sensin non è solo quello di sviluppare l'industria della pesca, ma anche di promuovere lo sviluppo agricolo. In questo contesto, è previsto anche l'acquisto di due barche completamente attrezzate.

Engin ha dichiarato: “Dopo aver migliorato la vita dei pescatori, l'isola diventerà un villaggio autosufficiente in grado di soddisfare i propri bisogni e di aiutare gli altri. Pensiamo di raggiungere questi obiettivi entro la fine del 2025”.

Una forma d'arte giapponese in Africa

“Il pesce è senza dubbio la più importante fonte di ispirazione per questo progetto”, afferma l'artista turco Süle Yavuzer.

L'isola di Tumbatu, famosa per la pesca nell'arcipelago, ha un grande potenziale per il Gyotaku. Tuttavia, i sostenitori del progetto ritengono che alla popolazione locale manchi l'opportunità di mostrare questo potenziale al mondo.

“Come può il pesce di Tumbatu raggiungere i mercati globali? Ho pensato che fosse necessario creare una catena del freddo per trasportare il loro pescato in mercati lontani. Ho suggerito di creare delle stampe di pesce e di venderle attraverso la produzione. L'idea ha avuto una risposta positiva e ci siamo impegnati a realizzarla”, racconta Yavuzer.

Sull'isola di Zanzibar, quaranta donne hanno appreso l'arte del Gyotaku attraverso un intenso programma di formazione di 21 giorni, con workshop e mostre. Tra queste, spicca la recente esposizione Ritratti dell’Oceano.

Di Capita afferma: "Il Gyotaku riguarda esclusivamente la stampa di pesci reali. Yavuzer mi ha invitato tramite i social media a insegnarlo a Zanzibar. Ho accettato con entusiasmo e sono felice di aver partecipato, perché desideravo offrire alle donne nuove opportunità di lavoro e crescita personale."

“Umut Sensin” in pratica

Rahma Khamis, una delle anziane del villaggio e beneficiaria del progetto artistico, afferma che la Türkiye ha lasciato un impatto duraturo su Zanzibar e sulla Tanzania grazie al progetto artistico Samaki e al sostegno alle donne.

Khamis esprime la sua gratitudine per le conoscenze acquisite grazie al progetto: “Vorremmo ringraziare i nostri formatori e le altre organizzazioni partecipanti. Vorrei ringraziare in particolare l'Associazione Umut Sensin per essere venuta sulla nostra isola con questo aiuto. Vorrei anche ringraziare Umut Sensin per aver avuto questa idea e per averci rese artiste. Non sapevamo nemmeno disegnare, ma ora abbiamo adottato questo metodo e apprezziamo il lavoro. Ora vediamo che questo ci porterà avanti”.

Arafa Mussa, un'altra beneficiaria del Samaki Art Project, concorda con Khamis. “All'inizio non pensavo che il pesce potesse essere usato per fare arte, ma quando abbiamo ricevuto la nostra prima formazione artistica, mi sono sentita meglio. Continueremo a produrre opere d'arte e a insegnare ad altri le complessità di questo lavoro”, dice.

Organizzazioni come la Emerson's Zanzibar Foundation, sponsor del Samaki Art Project, sostengono attivamente gli artisti e organizzano festival di arte visiva per incoraggiare la creazione di un futuro autosufficiente attraverso la promozione delle arti.

Prima mostra

L'Ambasciata turca ha organizzato la prima mostra di arte Gyotaku prodotta a Zanzibar a Dar es Salaam all'inizio di settembre. La mostra si è tenuta nella sala espositiva dell'Emerson Hurumzi Hotel e ha visto la partecipazione di rappresentanti di numerose ambasciate.

Suleiman Masoud Makame, Ministro dell'Economia Marina e della Pesca della Tanzania, era presente alla mostra e ha elogiato il Samaki Art Project per aver contribuito a mostrare il ricco ecosistema di Zanzibar.

L'ambasciatore turco Mehmet Güllüoğlu ha sottolineato che il progetto è un'iniziativa di sviluppo per la formazione professionale e ha detto: “Se dai un pesce a una persona, la nutri per un giorno. Se insegni a una persona a pescare, la nutrirai per tutta la vita”.

La mostra dovrebbe trasferirsi presto a Istanbul.