I Repubblicani del Senato degli Stati Uniti hanno bloccato un disegno di legge presentato dal leader della minoranza Chuck Schumer, volto a fermare il piano del presidente Donald Trump di utilizzare un jet di lusso donato dal Qatar come nuovo Air Force One.

“Con la notizia che Trump ha formalmente accettato il jet qatariota, sono intervenuto al Senato per far approvare il mio disegno di legge che impedisce al Dipartimento della Difesa di spendere un solo centesimo per un Air Force One straniero,” ha scritto Schumer su X, riferendosi al Dipartimento della Difesa.

“È una tangente. È una minaccia alla sicurezza nazionale. Ma i Repubblicani si sono schierati con Trump e hanno bloccato il mio disegno di legge.”

Il disegno di legge, intitolato Presidential Airlift Security Act, avrebbe vietato al Pentagono di spendere fondi per qualsiasi aereo precedentemente posseduto da governi stranieri per l'uso presidenziale. Il senatore Roger Marshall si è opposto alla legislazione, bloccandone di fatto l'approvazione.

La decisione segue la conferma di Trump della scorsa settimana, in cui ha dichiarato che avrebbe accettato un Boeing 747 donato dal Qatar per servire come nuovo Air Force One. Il Pentagono ha formalmente confermato l'accettazione mercoledì.

“Il Segretario della Difesa ha accettato un Boeing 747 dal Qatar in conformità con tutte le regole e i regolamenti federali,” ha dichiarato il portavoce del Pentagono Sean Parnell. “Il Dipartimento della Difesa lavorerà per garantire che siano prese in considerazione adeguate misure di sicurezza e requisiti funzionali per la missione.”

Preoccupazioni sulla Sicurezza e Implicazioni sui Costi

Secondo il New York Times, l'aereo — stimato tra i 200 e i 400 milioni di dollari — richiederà ampie modifiche prima di poter soddisfare gli standard di sicurezza per il trasporto del presidente. I funzionari della difesa hanno riconosciuto che l'aereo necessiterà di modifiche significative, tra cui sistemi di difesa missilistica e schermatura elettromagnetica.

“Qualsiasi aereo civile richiederà modifiche significative per questo scopo,” ha dichiarato Troy Meink, Segretario dell'Aeronautica, durante una testimonianza al Senato. Ha aggiunto che sono già in corso lavori per valutare i requisiti dell'aereo.

Critici di entrambi i partiti hanno messo in dubbio l'etica e l'immagine del dono, sollevando preoccupazioni sulla sicurezza nazionale, la trasparenza operativa e l'influenza straniera.

Il Qatar Nega Motivazioni Politiche

Il Primo Ministro del Qatar, Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, ha difeso il dono all'inizio di questa settimana, affermando che non era inteso a influenzare la politica degli Stati Uniti.

“Siamo un paese che desidera avere una forte partnership,” ha dichiarato. “Qualsiasi cosa forniamo a un paese è per rispetto di quella partnership. È reciprocamente vantaggioso sia per il Qatar che per gli Stati Uniti.”