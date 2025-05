Il capo dell'Organizzazione degli Stati Turcici (OST) ha dichiarato che le varie iniziative e attività verso la Siria dimostrano l'ascesa della diplomazia turca.

“Questo è solo un esempio di come la diplomazia turca stia crescendo anno dopo anno. La diplomazia turca, attraverso questo tipo di dialogo e altri, sia a livello bilaterale che multilaterale, ha ottenuto molti successi, non solo a livello regionale ma anche globale,” ha affermato Kubanychbek Omuraliev durante il Forum della Diplomazia di Antalya 2025.

Omuraliev ha reso noto che ciò è particolarmente evidente nelle zone di conflitto in tutto il mondo. “Se guardiamo alla situazione attuale in Siria e in altri Paesi vicini, tra cui Russia e Ucraina, molte iniziative e attività dimostrano come la diplomazia turca stia realmente evolvendo,” ha dichiarato.

Omuraliev, ricordando che l'anno scorso è stata ospitata una sessione speciale del panel al Forum della diplomazia di Antalya, ha affermato che il Forum è importante per lo sviluppo della Visione 2040 dell'organizzazione e delle relazioni estere.

‘Siamo un'organizzazione unica’

Omuraliev ha evidenziato che OST è un'organizzazione orientata ai progetti e che “opera attivamente in più di 35 settori, a partire dalla politica estera, economica, commerciale, turistica, energetica, giovanile, sportiva, spaziale e altri”, il che la rende “orientata ai progetti” e unica.

“Siamo un'Organizzazione unica, basata sulla nostra storia e tradizione, cultura e lingua, e, se necessario, religione. Non si può trovare un'altra organizzazione che si basi realmente su ciò che ho detto,” ha aggiunto.

Originariamente fondata come “Consiglio di Cooperazione dei Paesi di Lingua Turca” (Consiglio turco), le basi dell'organizzazione sono state poste dall'Accordo di Nakhchivan firmato il 3 ottobre 2009 da Azerbaigian, Kazakistan, Kirghizistan e Türkiye.

L'obiettivo dell'OST è integrare il mondo turco attraverso valori storici e culturali condivisi e la cooperazione in diversi settori, tra cui economia, politica, istruzione, cultura, difesa, sicurezza, trasporti, dogane, turismo e sport.