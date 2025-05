Una nuova proposta di cessate il fuoco per Gaza, mediata dall'inviato speciale statunitense Steve Witkoff e approvata dal presidente Donald Trump, è stata accettata da Israele ma sta affrontando il vaglio di Hamas.

Il gruppo di resistenza palestinese afferma che la risposta di Israele al piano non soddisfa le sue richieste principali, ma sta comunque esaminando la proposta.

La proposta, ampiamente riportata da Times of Israel e Drop Site News, prevede un cessate il fuoco di 60 giorni, durante il quale Hamas rilascerebbe 10 prigionieri israeliani vivi e i resti di altri 18.

In cambio, Israele libererebbe 125 prigionieri palestinesi condannati all'ergastolo, 1.111 altri palestinesi rapiti da Gaza e i resti di 180 palestinesi.

Il piano include anche la consegna immediata di aiuti umanitari a Gaza, facilitata dalle Nazioni Unite e dalla Mezzaluna Rossa.

Elementi chiave della proposta:

1. Cessate il fuoco di 60 giorni:

La tregua inizierebbe con l'accordo di entrambe le parti, con il presidente Donald Trump che garantirebbe personalmente il rispetto del cessate il fuoco da parte di Israele durante questo periodo.

2. Rilascio degli ostaggi in due fasi:

Dieci prigionieri israeliani vivi e i resti di altri 18 sarebbero rilasciati in due fasi: metà al primo giorno (5 vivi, 9 deceduti) e l'altra metà al settimo giorno.

3. Accesso agli aiuti umanitari:

Garantire la consegna tempestiva degli aiuti a Gaza attraverso canali concordati, come le Nazioni Unite e la Mezzaluna Rossa, è fondamentale. Questi accordi rimarrebbero in vigore per tutta la durata del cessate il fuoco.

4. Sospensione delle attività militari israeliane:

Tutte le azioni legate al conflitto cesserebbero una volta entrato in vigore l'accordo. La sorveglianza aerea e i voli militari su Gaza si fermerebbero per 10 ore al giorno — o 12 ore nei giorni di scambio dei prigionieri.

5. Ridislocazione israeliana:

I movimenti delle truppe inizierebbero il primo giorno (nord di Gaza e Corridoio di Netzarim) e proseguirebbero il settimo giorno (sud di Gaza), in base alle esigenze umanitarie e alle mappe da negoziare. Squadre tecniche finalizzerebbero i confini del ridislocamento durante i colloqui di prossimità.

6. Negoziazioni per un cessate il fuoco permanente:

Colloqui formali sotto l'egida di Stati Uniti, Egitto e Qatar inizierebbero il primo giorno della tregua. L'agenda include uno scambio finale di prigionieri, il ritiro militare israeliano e accordi per la futura governance di Gaza — la fase del "giorno dopo". L'obiettivo è raggiungere un accordo di cessate il fuoco permanente entro la fine dei 60 giorni.

7. Impegno presidenziale:

L'amministrazione Trump promette pieno supporto al processo, segnalando che un cessate il fuoco temporaneo di successo dovrebbe portare a una risoluzione duratura del conflitto.

8. Termini per il rilascio dei prigionieri:

In cambio dei 10 ostaggi vivi, Israele rilascerebbe 125 palestinesi condannati all'ergastolo e 1.111 palestinesi rapiti dopo il 7 ottobre 2023. Per i 18 ostaggi deceduti, Israele restituirebbe i resti di 180 palestinesi da Gaza. I rilasci avverrebbero in due ondate — il primo e il settimo giorno — senza cerimonie pubbliche.

9. Trasparenza reciproca:

Entro il decimo giorno, Hamas fornirebbe prove di vita o morte per tutti gli ostaggi rimanenti. Israele fornirebbe dati completi sui detenuti e sui deceduti di Gaza detenuti dal 7 ottobre 2023. Hamas garantirebbe la sicurezza e il benessere degli ostaggi durante il cessate il fuoco.

10. Ostaggi rimanenti:

Se entro il 60° giorno si raggiungesse un accordo di cessate il fuoco permanente, tutti gli ostaggi rimanenti nella "lista dei 58" saranno rilasciati. Se i colloqui continueranno in buona fede ma non saranno completati, la tregua potrebbe essere estesa secondo termini concordati reciprocamente.

11. Garanzie di mediazione:

Gli Stati Uniti, il Qatar e l'Egitto fungerebbero da garanti del cessate il fuoco e del processo negoziale più ampio, assicurando che entrambe le parti si impegnino seriamente e lavorino verso una risoluzione vincolante.

12. Supervisione dell'inviato:

Witkoff si recherebbe nella regione per presiedere i negoziati e aiutare a finalizzare i termini.

13. Annuncio presidenziale:

Il presidente Trump annuncerebbe personalmente l'accordo di cessate il fuoco e continuerebbe a sostenere il processo negoziale fino al raggiungimento di un accordo definitivo.