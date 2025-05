Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha dichiarato che, se non verrà raggiunto un accordo entro il 19 giugno, estenderà il termine concesso alla società cinese ByteDance per la vendita delle attività statunitensi di TikTok, l’app di brevi video utilizzata da 170 milioni di americani.

In un’intervista registrata venerdì nella sua residenza di Mar-a-Lago a Palm Beach, Florida, e trasmessa domenica nel programma della NBC News "Meet the Press with Kristen Welker", Trump ha detto: “Mi piacerebbe che ciò avvenga”.

Trump ha affermato di avere un “debole” per l'app, dopo che questa lo ha aiutato a conquistare i giovani elettori nelle elezioni presidenziali del 2024, aggiungendo: “TikTok è – è molto interessante, ma sarà protetta.”

TRT Global - TikTok returns to US app stores after Trump extends ban deadline US President Donald Trump decided to postpone a ban on the Chinese-owned social media platform TikTok, giving a chance for negotiations on a co-ownership model in the US soil. 🔗

Trump ha già concesso due proroghe per l'applicazione del divieto imposto dal Congresso su TikTok, che inizialmente sarebbe dovuto entrare in vigore a gennaio.

Era in corso un accordo per scorporare le operazioni statunitensi di TikTok in una nuova società con sede negli Stati Uniti e a maggioranza di proprietà e gestione di investitori americani, ma è stato sospeso dopo che la Cina ha indicato che non lo avrebbe approvato, a seguito degli annunci di Trump su pesanti dazi doganali sui beni cinesi.

I senatori democratici sostengono che Trump non abbia l'autorità legale per estendere la scadenza e suggeriscono che l'accordo in discussione non soddisferebbe i requisiti legali. Una fonte vicina agli investitori statunitensi di ByteDance ha dichiarato il mese scorso che i lavori sull'accordo proseguono in vista della scadenza del 19 giugno, ma che la Casa Bianca e Pechino dovranno prima risolvere la disputa sui dazi.

Nell’intervista alla NBC News, Trump ha affermato che la Cina è disposta a raggiungere un accordo, facendo riferimento all’impatto economico delle tariffe del 145% imposte sui prodotti cinesi. Ha aggiunto che non ridurrà i dazi per costringere Pechino a negoziare, ma che lo farà eventualmente come parte di un accordo più ampio.

TRT Global - China open to US trade talks, insists on tariff removal Beijing says if the US wants to talk, it must first be ready to scrap the levies that have disrupted global markets and supply chains. 🔗

“Ad un certo punto li ridurrò, altrimenti non potremo mai fare affari con loro. E loro vogliono davvero fare affari”, ha detto.

La legge prevede che TikTok interrompa le operazioni entro il 19 gennaio se ByteDance non completerà la cessione delle sue attività statunitensi. Trump ha iniziato il suo secondo mandato presidenziale il 20 gennaio e ha scelto di non far rispettare la legge. Ha poi posticipato la scadenza prima a inizio aprile, e successivamente al 19 giugno.