Esiste un detto latino, Ars gratia artis, che significa "l'arte per l'arte". Questo motto suggerisce che l'arte non debba necessariamente avere uno scopo pratico: può essere apprezzata semplicemente per la sua bellezza.

Ma l'arte ha davvero uno scopo più alto? È possibile che gli artisti, attraverso la loro creatività, possano migliorare il mondo, una pennellata alla volta? Un gruppo di ricercatori ha deciso di rispondere a queste domande, cercando di comprendere il potenziale impatto dell'arte sul nostro vivere quotidiano e sul benessere collettivo.

Nel 2019, un gruppo di ricercatori ha intrapreso uno studio per capire se le mostre d'arte potessero influenzare gli atteggiamenti e i comportamenti delle persone. In particolare, erano interessati a scoprire se l'arte potesse rendere le persone più gentili e comprensive nei confronti dei rifugiati.

L'Università di Vienna ha condotto questo studio al Dom Museum in Austria, in occasione di una mostra intitolata Mostrami la tua Ferita, che si è svolta dal 2018 al 2019. La ricerca mirava a valutare se e come l'esperienza artistica potesse sensibilizzare i visitatori sulle difficoltà e sulle storie dei rifugiati, influenzando positivamente la loro empatia e disponibilità verso queste persone.

La mostra esplorava il tema delle ferite attraverso varie rappresentazioni artistiche, che spaziavano dalle ferite fisiche a quelle psicologiche e sociopolitiche. Le opere esposte appartenevano a diverse epoche e stili, ma tutte condividevano l’intento di mettere in luce la vulnerabilità umana. Alcuni lavori riflettevano simbolicamente la fragilità dei corpi degli artisti stessi, mentre altri presentavano ferite tangibili come tagli fisici sulle tele.

I curatori speravano che la mostra spingesse gli spettatori a riflettere sulla fragilità e sulla vulnerabilità umana. Il tema delle ferite assume infatti un significato particolarmente intenso quando si considerano le esperienze di rifugiati e richiedenti asilo. Ogni loro ferita racconta una storia unica, che siano cicatrici fisiche della violenza subita o traumi emotivi legati alla separazione e alla perdita. Queste ferite non sono solo segni visibili sul corpo; rappresentano piuttosto la resilienza e la capacità di sopravvivere di fronte a difficoltà spesso inimmaginabili.

Per i rifugiati, il viaggio della migrazione è spesso un percorso di estrema vulnerabilità. Immaginate una madre che stringe il suo bambino su una piccola barca, diretta verso una terra sconosciuta, dove la sopravvivenza è incerta ma almeno possibile. Nella loro patria, guerra e violenza hanno distrutto ogni senso di normalità. La poetessa Warsan Shire ha scritto: “Nessuno mette i propri figli su una barca a meno che l'acqua non sia più sicura della terra”.

Il loro viaggio non riguarda solo la sopravvivenza; è anche una ricerca di dignità in un mondo spesso crudele. Abbracciando le storie dei migranti e riconoscendo le loro ferite attraverso l’arte, possiamo promuovere un senso di solidarietà che aiuti a colmare le distanze e a costruire un mondo più compassionevole.

Quando i visitatori entravano nella galleria di Vienna, i ricercatori li fermavano per chiedere loro di partecipare a uno studio in cambio di un biglietto gratuito. Spiegarono ai partecipanti che avrebbero dovuto semplicemente condividere i loro pensieri e sentimenti sull’empatia. Chi accettò venne intervistato una prima volta prima di visitare la mostra e una seconda volta dopo.

I risultati dello studio furono incoraggianti: i visitatori riportarono un aumento dell’empatia e una maggiore apertura ad accogliere i rifugiati nel loro paese.

Dopo aver rilevato l’effetto positivo dell'arte sui visitatori, i ricercatori decisero di approfondire la questione: gli effetti sarebbero durati nel tempo? E, in tal caso, per quanto tempo? Per rispondere, condussero un secondo studio.

Il team reclutò un nuovo gruppo di 41 visitatori, ai quali fu chiesto di installare un’applicazione sui loro telefoni. I partecipanti dovevano registrare quotidianamente i propri pensieri e azioni legati all’empatia e alle loro percezioni sui rifugiati. L’applicazione monitorò i risultati per due settimane: una settimana prima e una settimana dopo la visita alla mostra.

Quando i ricercatori confrontarono i resoconti della settimana precedente alla visita con quelli della settimana successiva, notarono alcuni effetti significativi. Nei giorni successivi alla mostra, i partecipanti registrarono punteggi più alti su diverse domande riguardanti l'empatia, mostrando un aumento nella capacità di comprensione e apertura verso gli altri.

Sorprendentemente, anche settimane dopo, l'esperienza artistica continuava a influenzare positivamente i visitatori, rendendoli più empatici.

Questo studio, pubblicato nella rivista Psychology of Aesthetics, Creativity, and the Arts con il titolo "Quanto dura l'impatto dell'arte?", suggerisce che l'arte può avere un effetto duraturo nel promuovere l'empatia tra le persone.

I risultati di questo studio sono particolarmente significativi in un contesto globale in cui il sentimento anti-migranti è in aumento, soprattutto in Europa. I richiedenti asilo e le comunità musulmane stanno subendo un numero crescente di attacchi da parte di gruppi nativisti. Affrontare questi sentimenti richiede una strategia basata sulla promozione del dialogo e dell’empatia, che includa la sensibilizzazione sui contributi positivi che i migranti apportano alla società e l’impegno per contrastare la disinformazione.

Per secoli, artisti e curatori hanno utilizzato il loro lavoro per affrontare e sensibilizzare su questioni sociali importanti. Questo studio rivela il ruolo significativo che l'arte può giocare nel favorire atteggiamenti sociali positivi e nell'incoraggiare la comprensione reciproca.

Oggi, l'arte non è più solo un mezzo di intrattenimento, ma è riconosciuta come uno strumento potente per la salute, l'apprendimento e il benessere.

Prima di questo studio, c'erano pochi dati concreti sull'impatto che l'arte può avere su di noi in termini di cambiamenti comportamentali e attitudinali. Pertanto, ricerche come questa offrono intuizioni fondamentali su come l'arte possa essere utilizzata strategicamente per modificare le risposte delle persone alle sfide sociali.

Lo stiamo già vedendo in azione! La Biennale di Venezia 2024, con il tema "Stranieri Ovunque", ha suscitato molte discussioni sull'immigrazione. La mostra mirava a evidenziare le diverse narrative e prospettive di individui provenienti da contesti diversi.

Sebbene l'arte da sola non possa eliminare la xenofobia, può essere uno strumento potente nel promuovere l'empatia e la comprensione. La prossima volta che visitate una galleria o un museo, ricordate: l'arte che state guardando potrebbe influenzare il vostro cuore e la vostra mente in modi che non avreste mai immaginato.