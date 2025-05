Il Vice Ministro del Commercio, Mahmut Gürcan, ha espresso il suo ottimismo riguardo ai potenziali risultati dei colloqui di pace tra Russia e Ucraina tenutisi a Istanbul, sottolineando che la risoluzione del conflitto aumenterebbe significativamente il commercio nella regione.

Gürcan, durante una dichiarazione rilasciata giovedì all'Agenzia Anadolu in occasione del forum "Russia-Mondo Islamico: KazanForum" organizzato in Tatarstan, ha affermato che la fine della guerra sarebbe fondamentale per aprire a Mosca opportunità economiche più ampie.

«In questo contesto, durante tutto il conflitto, la Türkiye ha cercato di mantenere i rapporti con la Russia nel rispetto delle sanzioni», ha detto. «Credo che, anche nel prossimo periodo, la Türkiye saprà sfruttare in modo molto efficiente le nuove opportunità commerciali che si apriranno», ha aggiunto.

Gürcan ha infine sottolineato che la pace contribuirebbe non solo all’economia turca, ma anche alla prosperità dell’intera regione.

«Un esito positivo di questi colloqui potrebbe rappresentare un vero slancio non solo per il commercio, ma anche per la stabilità globale», ha dichiarato.

Gürcan ha inoltre affermato che l’evento "Russia-Mondo Islamico" riunisce il mondo islamico promuovendo i prodotti halal, e ha sottolineato l’importanza dell’iniziativa per lo sviluppo delle relazioni economiche della Türkiye.

Il Vice Ministro ha indicato che, secondo gli ultimi dati, il volume degli scambi commerciali tra Türkiye e Russia ha raggiunto i 53 miliardi di dollari.

«Riteniamo che eventi di questo tipo siano fondamentali per raggiungere l’obiettivo di 100 miliardi di dollari fissato durante i colloqui tra il nostro Presidente Recep Tayyip Erdoğan e il Signor (Vladimir) Putin», ha detto. «Oggi proseguiamo i nostri incontri con le imprese in merito alle relazioni con la Russia e il Tatarstan».