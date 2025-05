La Russia ha dichiarato di essere ancora in attesa che l'Ucraina si impegni a partecipare a nuovi colloqui a Istanbul lunedì, dopo che Kiev ha richiesto a Mosca di inviare i suoi termini di pace prima di confermare la propria partecipazione all'incontro.

Gli sforzi diplomatici per porre fine al conflitto, che dura da tre anni, hanno guadagnato slancio negli ultimi mesi, ma la Russia ha continuato un intenso bombardamento sull'Ucraina e ha respinto ripetutamente le richieste di un cessate il fuoco immediato.

Mosca ha proposto di tenere un secondo round di colloqui diretti con l'Ucraina a Istanbul il 2 giugno, durante il quale ha affermato che presenterà un "memorandum" contenente le sue condizioni per un accordo di pace a lungo termine.

L'Ucraina ha dichiarato che l'incontro non produrrà risultati a meno che non riceva una copia del memorandum in anticipo, una proposta che il Cremlino ha respinto.

"Per quanto ne so, non è ancora stata ricevuta alcuna risposta... dobbiamo attendere una risposta da parte ucraina", ha detto il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov, definendo la richiesta di Kiev di ricevere i termini di pace "non costruttiva".

L'Ucraina ha affermato di aver già presentato la propria visione di un accordo di pace alla Russia e ha richiesto a Mosca di fare lo stesso.

Il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy ha dichiarato che la Russia sta "facendo tutto il possibile per rendere gli incontri inutili.

E questo è un altro motivo per cui devono esserci sanzioni sufficienti, una pressione sufficiente sulla Russia."

"Continuiamo a sollecitare (la Russia) a condividere questo documento", ha detto il portavoce del ministero degli Esteri ucraino Georgiy Tykhy.

Il rifiuto di Mosca di inviare il documento "suggerisce che probabilmente è pieno di ultimatum irrealistici", ha aggiunto.

'Non chiudere la porta'

Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha invitato Russia e Ucraina a non "chiudere la porta" al dialogo in vista del previsto secondo round di colloqui a Istanbul.

I negoziati a Istanbul del 16 maggio, i primi colloqui diretti per porre fine al conflitto in più di tre anni, hanno prodotto solo uno scambio di prigionieri e promesse di mantenere i contatti.

La portavoce del ministero degli Esteri russo Maria Zakharova ha dichiarato alla televisione di stato che il Cremlino intende inviare la stessa squadra negoziale presente ai colloqui precedenti, guidata da Vladimir Medinsky, un consigliere del Cremlino che ha partecipato anche ai colloqui del 2022 nelle settimane successive all'offensiva russa.

Dopo i colloqui del 16 maggio, l'Ucraina ha accusato la Russia di avanzare richieste irrealistiche, tra cui la cessione di territori ancora sotto il controllo di Kiev.

L'offensiva russa, iniziata nel febbraio 2022, ha provocato decine di migliaia di morti e la distruzione di ampie aree dell'Ucraina orientale e meridionale.

Le forze russe hanno avanzato sul campo di battaglia mentre spingevano richieste di pace che includono l'abbandono da parte dell'Ucraina delle sue ambizioni di adesione alla NATO e la cessione di circa un quinto del suo territorio.

Giovedì l'esercito russo ha dichiarato di aver catturato tre villaggi nelle regioni ucraine di Donetsk e Kharkiv nel suo ultimo avanzamento.

Il ministro degli Esteri turco Hakan Fidan era atteso a Kiev giovedì per incontrare Zelenskyy, dopo colloqui con il presidente russo Vladimir Putin a Mosca lunedì.

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, che ha spinto per un accordo di pace, si è mostrato sempre più frustrato per l'apparente stallo di Mosca e ha avvertito mercoledì che avrebbe deciso entro "circa due settimane" se Putin fosse serio nel porre fine ai combattimenti.

Le autorità locali in Ucraina hanno dichiarato giovedì che la Russia ha lanciato 90 droni durante la notte.

Almeno sette persone sono state uccise in attacchi con droni, missili e artiglieria in cinque regioni ucraine sulla linea del fronte, hanno riferito i funzionari.

La Russia ha dichiarato di aver respinto 48 droni ucraini durante la notte, inclusi tre nei pressi di Mosca.

Trump ha detto ai giornalisti di essere "molto deluso" per il bombardamento mortale della Russia durante il processo negoziale, ma ha respinto le richieste di imporre ulteriori sanzioni a Mosca.

Kiev ha accusato la Russia di ritardare deliberatamente il processo di pace per proseguire la sua offensiva.

Zelenskyy ha dichiarato all'inizio di questa settimana che la Russia sta "ammassando" più di 50.000 soldati sulla linea del fronte intorno a Sumy, dove l'esercito di Mosca ha catturato diversi insediamenti nel tentativo di stabilire quella che Putin ha definito una "zona cuscinetto" all'interno del territorio ucraino.