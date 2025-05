Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha sospeso gli aiuti all'Ucraina. Lo ha riferito un funzionario della Casa Bianca all'agenzia di stampa AFP, aumentando significativamente la pressione su Kiev per avviare negoziati di pace con la Russia.

"Il Presidente è stato inequivocabile: il suo obiettivo è la pace. Abbiamo bisogno che anche i nostri partner siano pienamente impegnati in questo obiettivo. Stiamo sospendendo e riesaminando i nostri aiuti per garantire che contribuiscano a una soluzione", ha dichiarato lunedì un funzionario della Casa Bianca in una breve dichiarazione, mantenendo l'anonimato.

L'ordine è arrivato dopo che il Wall Street Journal, citando funzionari statunitensi attuali ed ex funzionari, ha riportato lunedì che i finanziamenti sono stati sospesi nelle ultime settimane a causa del blocco degli aiuti esteri da parte dell'amministrazione.

Tuttavia, la potenziale interruzione del principale canale di rifornimento di armi all'Ucraina giunge a pochi giorni da un incontro piuttosto teso tra il presidente Trump e il presidente ucraino Volodymyr Zelensky presso la Casa Bianca.

Il battibecco pubblico era incentrato sui dubbi di Zelensky riguardo al fatto che gli sforzi di Trump per negoziare un accordo volto a porre fine alla guerra con la Russia, che ormai si trascina da tre anni, potrebbero non sfociare in una pace duratura.

Zelensky ha lasciato la Casa Bianca dopo l'alterco, e una prevista cerimonia di firma per un accordo su minerali critici, nonché la conferenza stampa pianificata, sono state cancellate.

Interrogato se gli Stati Uniti porranno fine agli aiuti militari all'Ucraina durante una conferenza stampa alla Casa Bianca, Trump ha risposto che non ha "nemmeno discusso di questo al momento".

"Non sarà intorno per molto tempo"

In precedenza durante la giornata, il presidente statunitense aveva avvertito Zelensky che il sostegno degli Stati Uniti all'Ucraina potrebbe non durare "molto a lungo" a meno che il presidente ucraino non modifichi il proprio atteggiamento riguardo alla necessità di porre rapidamente fine alla guerra russa.

Ha anche dichiarato che Zelensky "non resterà in carica a lungo" se non raggiungerà un accordo con la Russia. "Ora, forse qualcuno non vuole fare un accordo, e se qualcuno non vuole fare un accordo, penso che quella persona non resterà in carica a lungo."

"Quella persona non sarà ascoltata per molto tempo, perché credo che la Russia voglia raggiungere un accordo. Credo certamente che il popolo ucraino voglia un accordo” ha aggiunto.

Nel frattempo, il Wall Street Journal ha riportato che la Casa Bianca sta valutando in una riunione la sospensione delle forniture di armi attraverso l'autorità di prelievo, citando un assistente del Congresso e una seconda fonte informata sulla questione.

Poco dopo la dichiarazione di Trump, Zelensky ha espresso speranza nel continuo sostegno degli Stati Uniti per garantire la pace, sottolineando che l'Ucraina sta collaborando strettamente con Washington e i suoi partner europei per porre fine al conflitto. "Stiamo lavorando insieme agli Stati Uniti e ai nostri partner europei e confidiamo molto nel sostegno americano nel percorso verso la pace", ha dichiarato il leader ucraino su X, evidenziando la necessità di concrete garanzie di sicurezza.