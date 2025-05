L'Iran terrà colloqui sul nucleare a Roma venerdì con Gran Bretagna, Francia e Germania, ha dichiarato mercoledì il ministro degli Esteri Abbas Araghchi, con l'obiettivo di migliorare i rapporti tesi in un momento di negoziati cruciali sul nucleare tra Teheran e Washington.

L'incontro precederà un quarto round di colloqui sul nucleare previsto per questo fine settimana tra Iran e Stati Uniti, anch'esso in programma in Italia.

“A mio avviso, i tre Paesi europei hanno perso il loro ruolo (nel dossier nucleare) a causa delle politiche sbagliate che hanno adottato. Ovviamente, non vogliamo che ciò accada e siamo pronti a tenere colloqui con loro a Roma,” ha dichiarato Araghchi ai media statali.

Reuters ha riferito lunedì che Teheran aveva proposto un incontro con i Paesi europei, collettivamente noti come E3, che sono firmatari dell'accordo nucleare del 2015 tra l'Iran e le potenze mondiali, accordo abbandonato dal Presidente degli Stati Uniti Donald Trump durante il suo primo mandato nel 2018.

I direttori politici dell'E3 hanno confermato che incontreranno l'Iran venerdì. Trump ha minacciato di attaccare l'Iran a meno che non accetti un nuovo accordo nucleare. L'Iran ha ampiamente superato i limiti imposti dall'accordo del 2015 sul suo programma nucleare da quando gli Stati Uniti si sono ritirati, e i Paesi europei condividono la preoccupazione di Washington che Teheran possa cercare di sviluppare una bomba atomica.

L'Iran afferma che il suo programma è pacifico. Una risoluzione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite che ratifica l'accordo del 2015 scadrà in ottobre, e il Ministro degli Esteri francese ha dichiarato martedì che Parigi non esiterebbe a reimporre sanzioni internazionali se i negoziati non riuscissero a raggiungere un accordo.

“Queste sanzioni chiuderebbero definitivamente l'accesso dell'Iran alla tecnologia, agli investimenti e al mercato europeo, con effetti devastanti sull'economia del Paese,” ha affermato Jean-Noel Barrot. Il rappresentante iraniano presso le Nazioni Unite ha risposto: “Se la Francia e i suoi partner cercano davvero una soluzione diplomatica, devono smettere di minacciare.”

Martedì, il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha imposto nuove sanzioni su quella che ha descritto come una rete basata in Iran e Cina accusata di procurare ingredienti per propellenti di missili balistici per il Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche dell'Iran.

Araghchi ha affermato che le sanzioni statunitensi durante i negoziati inviano un “messaggio sbagliato”. Trump ha dichiarato di essere fiducioso di poter concludere un nuovo accordo che bloccherebbe il percorso dell'Iran verso una bomba nucleare.