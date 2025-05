Il leader ad interim del Bangladesh, Muhammad Yunus, e il primo ministro giapponese, Shigeru Ishiba, hanno riaffermato un partenariato strategico in via di rafforzamento durante i colloqui a Tokyo, firmando nuovi accordi sulla cooperazione in materia di difesa, il reclutamento di manodopera e il supporto allo sviluppo.

Il Giappone ha promesso 1,063 miliardi di dollari in assistenza al bilancio, aggiornamenti ferroviari e sovvenzioni al Bangladesh, confermando inoltre il trasferimento di cinque motovedette alla Marina nell'ambito del suo programma di Assistenza Ufficiale alla Sicurezza, ha dichiarato il team stampa di Yunus venerdì.

I due leader hanno espresso speranza per una rapida finalizzazione di un accordo sul trasferimento di equipaggiamenti e tecnologie per la difesa.

Nell'ambito della cooperazione economica, il governo e il settore privato giapponese si sono impegnati ad assumere almeno 100.000 lavoratori bangladesi nei prossimi cinque anni, secondo un nuovo memorandum d'intesa firmato giovedì.

Pieno supporto al governo Yunus

Yunus si trova a Tokyo per una visita di quattro giorni, che include la partecipazione al 30° Nikkei Forum Future of Asia.

La sua delegazione ha anche discusso degli investimenti giapponesi in importanti infrastrutture, tra cui un porto in acque profonde e progetti nell'ambito dell'iniziativa Bay of Bengal Industrial Growth Belt.

I due Paesi hanno inoltre riaffermato la loro posizione comune sulla crisi dei rifugiati Rohingya, sottolineando la necessità di un rimpatrio “sostenibile, sicuro, volontario e dignitoso” dei Rohingya sfollati in Myanmar.

Il Bangladesh ospita oltre 1,3 milioni di Rohingya nella regione sud-orientale di Cox’s Bazar, la maggior parte dei quali è fuggita da una repressione militare in Myanmar nell'agosto 2017.

Dall'altra parte, Shigeru Ishiba ha ribadito il pieno supporto del Giappone al governo ad interim guidato da Muhammad Yunus nei suoi sforzi di costruzione della nazione, nelle iniziative di riforma e nel percorso verso una transizione pacifica in Bangladesh, ha riportato il Daily Star.

Hanno inoltre ribadito la loro visione condivisa per un Indo-Pacifico Libero e Aperto (FOIP) per garantire pace, stabilità e prosperità condivisa per tutti.