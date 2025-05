I legislatori statunitensi e i gruppi per i diritti umani hanno denunciato l'arresto di Rumeysa Ozturk, una studentessa di dottorato turca presso la Tufts University e borsista Fulbright, dopo le sue critiche a Israele, definendo l'accaduto una preoccupante repressione della libertà di espressione e delle libertà civili. Ozturk è stata arrestata da agenti federali mascherati in pieno giorno, con le autorità che affermano che avrebbe svolto attività a sostegno del gruppo di resistenza palestinese Hamas, un'accusa che la sua famiglia e i suoi sostenitori respingono con forza. La rappresentante democratica del Michigan Rashida Tlaib ha condannato l'arresto, mettendo in guardia riguardo un aumento della repressione governativa.

“L'amministrazione Trump rapisce le persone dalle strade”, ha scritto Tlaib su Instagram.

“Stanno iniziando con le persone che difendono i palestinesi e i diritti umani... ma non si fermeranno lì. I prossimi saranno i sostenitori della giustizia ambientale e dell'assistenza all'aborto, coloro che lottano contro l'avidità delle aziende, i membri dei sindacati e altri che si oppongono al Progetto 2025”, ha aggiunto, riferendosi al progetto conservatore per un secondo mandato di Trump.

Anche la senatrice Elizabeth Warren ha criticato le azioni dell'amministrazione, definendole parte di un più ampio attacco ai diritti fondamentali.

“Questo arresto è l'ultimo di un allarmante schema di soffocamento delle libertà civili”, ha dichiarato Warren. “L'amministrazione Trump sta prendendo di mira gli studenti con status legale e sta strappando le persone dalle loro comunità senza un giusto processo. Questo è un attacco alla nostra Costituzione e alle libertà fondamentali, e noi ci opporremo”.

L'ambasciata turca a Washington ha dichiarato di seguire da vicino la situazione della detenzione di Ozturk, aggiungendo che si stanno compiendo tutti gli sforzi e si stanno stabilendo contatti con le autorità statunitensi.

Allarmante atto di repressione

Le organizzazioni per i diritti hanno fatto eco a queste preoccupazioni.

Tahirah Amatul-Wadud, Esq. direttore esecutivo della sezione del Massachusetts del Council on American-Islamic Relations (CAIR-MA), ha definito la detenzione di Ozturk un “rapimento” e un attacco alla libertà accademica.

“Condanniamo inequivocabilmente il rapimento di una giovane studiosa musulmana che indossa l'hijab da parte di agenti federali mascherati in pieno giorno”, ha dichiarato Amatul-Wadud.

"Questo atto preoccupante di repressione è un attacco diretto alla libertà di espressione e alla libertà accademica. I residenti del Massachusetts devono riconoscere il pericoloso precedente che viene creato: il governo federale sta ricorrendo a tattiche draconiane per mettere a tacere coloro che si oppongono alla complicità del nostro paese nel genocidio del popolo palestinese da parte di Israele. Chiediamo il rilascio immediato e sicuro di Rumeysa Ozturk e la piena trasparenza riguardo alla sua detenzione."

Secondo quanto riferito dal suo avvocato, Ozturk è stata arrestata dall'Agenzia statunitense per l'immigrazione e le dogane (ICE) nella tarda serata di martedì, vicino alla sua casa di Somerville, in Massachusetts, mentre si recava a una cena iftar per rompere il digiuno durante il mese di Ramadan.

La sua detenzione segue una campagna di Canary Mission, un sito web pro-Israele che mette sulla lista nera studenti e attivisti pro-Palestina. Nel 2024, Ozturk è stata coautrice di un articolo sul giornale della Tufts University, The Tufts Daily, in cui esortava la scuola a riconoscere quello che lei definiva il genocidio palestinese e a disinvestire dalle aziende legate a Israele.

Un video virale ha ripreso i momenti della detenzione di Ozturk, mostrando persone mascherate che la ammanettano, nonostante lei non opponga resistenza.

Giro di vite contro gli studenti filo-palestinesi

La detenzione di Ozturk avviene anche nel contesto della vasta repressione da parte dell'amministrazione Trump contro studenti e accademici pro-palestinesi.

L'8 marzo, le autorità hanno arrestato Mahmoud Khalil, un attivista palestinese di spicco e studente presso la Columbia University. Trump ha elogiato il suo arresto, definendolo il "primo di molti".

Trump ha accusato Khalil, senza fornire prove, di sostenere Hamas. Khalil ha negato qualsiasi legame con il gruppo di resistenza.

Pochi giorni dopo l'arresto di Khalil un altro studente pro-Palestina, Badar Khan Suri, un ricercatore indiano alla Georgetown University, è stato arrestato. Il suo avvocato ha dichiarato che è stato arrestato a causa dell'identità palestinese di sua moglie.

Dopo l'arresto di Suri, le autorità si sono rivolte a un altro studente pro-Palestina, Momodou Taal, chiedendogli di costituirsi.

E il 25 marzo, un'altra studentessa pro-Palestina della Columbia, Yunseo Chung, ha dichiarato di aver citato in giudizio l'amministrazione Trump dopo che le autorità avevano fatto più visite alla sua residenza per arrestarla.