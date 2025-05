POLITICA 3 min di lettura Medico israeliano definisce l'uccisione dei palestinesi "medicina preventiva" Medico israeliano definisce l'uccisione dei palestinesi "medicina preventiva" Le dichiarazioni disumane e inneggianti al genocidio di Amos Sabo, un medico israeliano di alto livello e capitano in pensione dell’esercito, hanno suscitato una vasta ondata di indignazione. Le dichiarazioni disumane e inneggianti al genocidio di Amos Sabo, un medico israeliano di alto livello e capitano in pensione dell’esercito, hanno suscitato una vasta ondata di indignazione. Condividi

In a textbook incitement to genocide case, a senior Israeli doctor described Palestinians as a “virus” and said he wanted to join in their elimination as “preventive medicine” / Others