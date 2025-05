La Türkiye considera lo slancio raggiunto nei colloqui di Istanbul come un'opportunità per una pace duratura tra Mosca e Kiev, ha dichiarato il Presidente Recep Tayyip Erdogan, esortando Russia e Ucraina a non perdere questa occasione.

"Siamo in contatto sia con la Russia che con l'Ucraina. Vediamo lo slancio che abbiamo ottenuto come un'opportunità per una pace duratura," ha affermato Erdogan.

Il presidente turco ha espresso la speranza che i negoziati possano riprendere a Istanbul.

"La dichiarazione fatta dal Ministro degli Esteri russo Lavrov non dovrebbe essere sottovalutata. Ha ulteriormente aumentato la nostra speranza per la pace."

“Lavrov ha detto che Russia e Ucraina vogliono che un secondo round di colloqui si tenga a Istanbul. Questo permetterebbe di far ripartire il processo di pace di Istanbul,” ha aggiunto.

Il Ministro degli Esteri russo ha avuto una conversazione telefonica mercoledì con il Segretario di Stato americano Marco Rubio per discutere dei possibili colloqui di pace russo-ucraini a Istanbul, in Türkiye.

Lavrov aveva precedentemente dichiarato che la Russia aveva proposto di tenere il secondo round di negoziati con l'Ucraina il 2 giugno a Istanbul.

L'Ucraina non ha ancora risposto all'offerta della Russia.

Nel frattempo, il Ministro degli Esteri turco Hakan Fidan ha incontrato il Presidente russo Vladimir Putin nella capitale russa, Mosca, lunedì ed è in partenza per l'Ucraina.

Fidan incontrerà il Presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy, il Primo Ministro Denys Shmyhal, il Ministro della Difesa Rustem Umerov, il suo omologo ucraino Andriy Sybiha, così come Andriy Yermak, capo dell'Ufficio Presidenziale ucraino.

I colloqui affronteranno questioni bilaterali, così come temi regionali, inclusi quelli relativi ai negoziati con la Russia per una soluzione in Ucraina.

Il 16 maggio, Russia e Ucraina hanno tenuto i loro primi colloqui diretti in tre anni a Istanbul, dove le due parti hanno concordato, tra le altre cose, uno scambio di prigionieri su larga scala che ha coinvolto un totale di 1.000 persone per ciascuna parte.

Durante i colloqui facilitati dalla Türkiye, entrambe le parti hanno anche concordato di continuare le negoziazioni per una tregua.

Il Presidente Erdogan, tornando dalla sua visita in Azerbaigian, ha inoltre dichiarato che Türkiye e Azerbaigian stanno sviluppando la cooperazione nei settori della difesa, dell'energia, dell'agricoltura e dell'allevamento.

Erdogan ha anche accolto con favore i passi compiuti da Azerbaigian e Armenia per raggiungere la pace e ha elogiato Baku come l'artefice della pace nella regione.