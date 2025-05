Il Capo della Comunicazione della Türkiye, Fahrettin Altun, ha espresso le sue condoglianze alla Fondazione di Soccorso Umanitario IHH dopo che cinque dei suoi operatori umanitari sono stati uccisi e altri due gravemente feriti nei recenti attacchi aerei israeliani su Gaza.

In una dichiarazione condivisa giovedì su X, Altun ha affermato che il governo israeliano sta diffondendo terrore a un “livello genocida” — uccidendo bambini, donne, anziani — e ora anche operatori umanitari, che rischiano la vita per fornire aiuti essenziali.

“L'amministrazione sionista israeliana continua i suoi massacri sistematici a Gaza, colpendo indiscriminatamente giovani, anziani, bambini e donne,” ha dichiarato Altun in un comunicato condiviso sui social media giovedì.

“Ora è arrivata al punto di bombardare operatori umanitari innocenti che rischiano la vita per portare un pezzo di pane e un sorso d'acqua al popolo assediato di Gaza.”

Altun ha invitato la comunità internazionale a far sentire la propria voce e a intraprendere azioni concrete per fermare “questa brutalità.”

Ha dichiarato che la Türkiye continuerà a lavorare attraverso canali diplomatici e istituzioni internazionali per fermare lo spargimento di sangue a Gaza e garantire che i responsabili siano chiamati a rispondere delle loro azioni.

Rischiando la vita per portare aiuto

L'IHH, che operava a Gaza in coordinamento con il Programma Alimentare Mondiale delle Nazioni Unite (WFP), ha dichiarato che gli operatori umanitari erano impegnati negli sforzi per fornire cibo e rifornimenti ai civili intrappolati a Gaza in mezzo agli attacchi militari israeliani in corso.

“Condanniamo fermamente questo attacco atroce che ha preso di mira operatori umanitari che rischiano quotidianamente la vita per portare assistenza al popolo oppresso di Gaza,” ha dichiarato l'IHH in un comunicato.

Gli operatori umanitari uccisi negli attacchi sono stati identificati come Muhammed el-Mubayyid, Ahmed Bustan, Mutaz Receb, Ishak el-Tayf e Cemal el-Mubayyid.