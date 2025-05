L'obiettivo della rinnovata offensiva di Israele è la “completa occupazione della Striscia di Gaza”, ha dichiarato il Ministro della Cultura israeliano Miki Zohar.

“Una tale mossa mette a rischio la vita dei prigionieri,” ha affermato Zohar, membro del partito Likud del Primo Ministro Benjamin Netanyahu, durante un'intervista con l'emittente pubblica KAN lunedì. “Ma non abbiamo altra scelta.”

Il ministro israeliano ha sostenuto che l'attuale offensiva militare costringerà il gruppo palestinese Hamas a liberare i prigionieri israeliani e ad andare in esilio fuori da Gaza.

L'ufficio di Netanyahu ha annunciato lunedì mattina che il Gabinetto di Sicurezza israeliano ha approvato all'unanimità il piano di espansione dell’operazione militare e dell’occupazione dei territori a Gaza.

Secondo stime israeliane, 59 prigionieri rimangono a Gaza, di cui 24 ritenuti ancora vivi. In confronto, oltre 9.500 palestinesi sono detenuti in Israele in condizioni dure, con denunce di torture, fame e negligenza medica, secondo organizzazioni per i diritti umani palestinesi e israeliane.

Più di 52.500 palestinesi sono stati uccisi a Gaza in una brutale offensiva israeliana da ottobre 2023, la maggior parte dei quali donne e bambini.

La Corte Penale Internazionale ha emesso mandati di arresto a novembre per Netanyahu e il suo ex Ministro della Difesa Yoav Gallant per crimini di guerra e crimini contro l'umanità a Gaza.

Israele deve inoltre affrontare un caso di genocidio presso la Corte Internazionale di Giustizia per la sua guerra contro l'enclave.