Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha ribadito che la sua amministrazione non consentirà in alcun modo all'Iran di arricchire uranio nell'ambito di un eventuale nuovo accordo nucleare.

In un messaggio pubblicato lunedì su Truth Social, Trump ha scritto in tono sarcastico che le precedenti amministrazioni "avrebbero dovuto fermare l'arricchimento iraniano molto tempo fa" e ha enfatizzato che, nell'ambito di un potenziale accordo, "NON PERMETTEREMO ASSOLUTAMENTE L'ARRICCHIMENTO DI URANIO!".

La dichiarazione giunge in risposta alle indiscrezioni secondo cui gli Stati Uniti avrebbero proposto all'Iran la possibilità di un arricchimento limitato a basso livello.

Secondo quanto riferito da Axios, il piano comporterebbe il divieto di nuovi siti di arricchimento, lo smantellamento delle principali infrastrutture esistenti e un potenziamento dei meccanismi di ispezione internazionali.

Inoltre, l'Iran dovrebbe ridurre temporaneamente il livello di arricchimento al 3% e chiudere definitivamente gli impianti sotterranei, mentre l'arricchimento in superficie sarebbe autorizzato esclusivamente per la produzione di combustibile per reattori e nei limiti stabiliti dagli standard dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica (AIEA).

L'accordo prevederebbe inoltre l'entrata in vigore immediata del Protocollo Aggiuntivo dell'AIEA, conferendo all'agenzia poteri più estesi per condurre ispezioni più rigorose, incluso il prelievo di campioni ambientali sia nei siti dichiarati che in quelli non dichiarati.

L'arricchimento dell'uranio continua a costituire una questione centrale.

In precedenza, l'Iran ha dichiarato che avrebbe respinto qualsiasi accordo nucleare che lo privasse del diritto all'arricchimento.

Il viceministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi ha ribadito che l'Iran "non ha nulla da nascondere" riguardo al proprio programma nucleare, evidenziando che "se l'obiettivo è privare l'Iran delle sue attività pacifiche, allora non sarà possibile raggiungere alcun accordo".

Ha inoltre precisato: "L'Iran possiede un programma nucleare a scopo pacifico... ed è pronto a fornire garanzie a qualsiasi parte o organismo competente".

Trump in ricerca di nuovo accordo

Il quinto round dei negoziati nucleari tra Stati Uniti e Iran si è svolto il 23 maggio a Roma, sotto la mediazione dell'Oman.

Trump, che aveva fatto uscire gli Stati Uniti dall'accordo nucleare del 2015 siglato tra l'Iran e le principali potenze mondiali, ha ribadito in più occasioni che a Teheran non deve mai essere consentito di sviluppare un'arma nucleare.

Ha inoltre sottolineato la necessità di negoziare un nuovo accordo, che secondo la sua visione dovrebbe essere più rigoroso e più facilmente attuabile rispetto al precedente.