La Türkiye e il Pakistan hanno sottoscritto un accordo per partecipare congiuntamente alle gare d'appalto relative all'esplorazione di petrolio e gas offshore in 40 blocchi situati nel paese dell'Asia meridionale.

L'intesa per la partecipazione congiunta è stata firmata martedì, a margine del Forum sugli Investimenti Minerari del Pakistan 2025, svoltosi nella capitale Islamabad, secondo quanto dichiarato dal Ministero del Petrolio pakistano.

Lo scorso febbraio, il governo del Pakistan aveva annunciato un ciclo di gare d'appalto per l'assegnazione di licenze di esplorazione su 40 blocchi offshore situati nei bacini di Makran e dell'Indo, come riportato nella dichiarazione.

“Questo ciclo di gare rappresenta un'importante opportunità per attrarre investimenti diretti esteri (IDE) nel settore energetico di primo piano del paese," si legge nella dichiarazione.​

Mari Energies Limited, Oil and Gas Development Company Limited e Pakistan Petroleum Limited, aziende pakistane, hanno firmato l'accordo con l'impresa statale turca Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) per partecipare congiuntamente al ciclo di gare d'appalto offshore.​

"Crediamo che questa collaborazione strategica porterà gli indispensabili IDE in Pakistan e aprirà la strada alla condivisione e all'implementazione di tecnologie, competenze e know-how internazionali per esplorare e sfruttare il potenziale non ancora utilizzato della regione offshore del Pakistan," si legge nella dichiarazione.​

Il Ministro dell'Energia e delle Risorse Naturali turco, Alparslan Bayraktar, insieme al Ministro del Petrolio pakistano, Ali Pervaiz Malik, ha assistito alla cerimonia della firma.

Esprimendo grandi speranze per la cooperazione tra Pakistan e Türkiye, Malik ha dichiarato che Islamabad è impegnata a fornire “pieno supporto” e “incoraggia fortemente” tali sforzi collaborativi per esplorare le sue riserve offshore.

Bayraktar ha elogiato l'organizzazione del forum sugli investimenti minerari da parte di Islamabad.