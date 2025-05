Utilizzando immagini satellitari, ricercatori indipendenti hanno scoperto che oltre il 60-68% dei terreni agricoli di Gaza sono stati danneggiati o distrutti dall'ottobre 2023.

Il 7 ottobre 2023, il dottor He Yin stava tenendo un corso online per gli studenti della Kent State University quando ha saputo dell'incursione armata di Hamas in Israele. Ha immediatamente cambiato la sua esercitazione di laboratorio, passando dalla mappatura degli incendi negli Stati Uniti all'osservazione delle aree bruciate in Israele. Ma quando il 27 ottobre l'esercito israeliano ha lanciato l'invasione di terra su larga scala, l'attenzione di Yin si è spostata su Gaza.

Parlando al TRT World, ha dichiarato di essere rimasto inorridito da ciò che ha trovato. Alla fine di ottobre, circa il sette per cento dei terreni agricoli di Gaza era stato probabilmente danneggiato. Alla fine di ottobre, circa il sette per cento dei terreni agricoli di Gaza era stato probabilmente danneggiato. A marzo, quella cifra e’ salita a uno sconcertante 48 percento, ovvero quasi metà della copertura arborea di Gaza. Ora, in base alla sua ultima valutazione di luglio, Yin ha dichiarato che oltre il 60 percento dei campi agricoli di Gaza sono stati danneggiati o distrutti, comprese le serre e le colture arboree come fragole e olive.

“Non credo di aver mai visto nulla di simile prima d'ora nelle zone di conflitto. Mi ha ricordato eventi di cui ho letto nella Seconda guerra mondiale”.

Secondo alcuni ambientalisti, una simile devastazione dovrebbe essere punita dal diritto internazionale. Ecco perché alcuni attivisti stanno spingendo la massima corte delle Nazioni Unite a considerare le azioni di Israele contro il settore agricolo di Gaza come un crimine di guerra.

Una guerra senza precedenti

Nel 2011, Yin ha analizzato gli effetti del conflitto armato sui terreni agricoli in Siria, utilizzando immagini Landsat da 30 metri. Per Gaza, invece, ha utilizzato immagini Planetscope a 3 metri, poiché le dimensioni dei campi erano più piccole.

Ha riscontrato che l'entità della distruzione a Gaza è “molto più grave”.

"La natura del danno è anche diversa. In Siria, mentre alcune aree sono state colpite direttamente dalla guerra, la maggior parte dei danni è derivata da fattori indiretti come la mancanza di elettricità, sementi, fertilizzanti e acqua, che ha portato all'abbandono delle terre. A Gaza, la maggior parte dei danni è causata da combattimenti, bombardamenti e demolizioni”.

I risultati di Yin corrispondono ai dati forniti da UNOSAT, il centro satellitare delle Nazioni Unite. Nel suo ultimo rapporto, l'UNOSAT ha stimato che circa il 68% dei terreni coltivati di Gaza ha subito un “declino significativo” a causa di "abbattimenti, attività di veicoli pesanti, bombardamenti, attacchi con mortaio e altre dinamiche legate al conflitto.

Inoltre, si sono verificati danni diffusi alle infrastrutture agricole, tra cui strade, fonti di energia, pozzi e reti di irrigazione.

L'esercito israeliano nega di aver preso di mira i terreni agricoli. Tuttavia, le immagini satellitari di ricercatori indipendenti e le testimonianze sul campo dicono il contrario.

Insicurezza alimentare

La distruzione diffusa dei terreni agricoli di Gaza ha avuto un grave impatto sull'accesso al cibo da parte della popolazione. Le verdure e gli altri prodotti alimentari di provenienza locale non sono più disponibili, ha dichiarato Mahmoud Alsaqqa, responsabile del programma di sicurezza alimentare e di sussistenza di Oxfam Gaza Response.

Parlando con TRT World, Alsaqqa ha dichiarato: “Un tempo aiutavamo gli agricoltori e gli allevatori a migliorare la qualità dei loro prodotti, promuovendo anche idee innovative per affrontare le sfide del cambiamento climatico attraverso nuove pratiche e tecnologie. Purtroppo, ora stiamo semplicemente lottando per sopravvivere e proteggere ciò che è rimasto”.

Originario di Gaza, Alsaqqa è stato sfollato due volte. Il mese scorso ha visitato la parte settentrionale di Gaza, dove ha incontrato alcuni dei suoi colleghi, insieme ad altre persone sfollate.

"L'affaticamento e la stanchezza erano evidenti sui loro volti. Era chiaro quanto peso avessero perso," ha aggiunto.

Secondo le Nazioni Unite, circa il 96% della popolazione di Gaza affronta alti livelli di insicurezza alimentare acuta, mentre il 22% della popolazione (ovvero 495.000 persone) si trova ad affrontare livelli catastrofici di insicurezza alimentare acuta.

La distruzione dell'ambiente ha danneggiato anche l'economia.

Nel 2021, l'agricoltura rappresentava più del 10,5% del PIL di Gaza e costituiva due terzi del suo PIL commerciabile (UNEP 2024). Era anche la principale fonte di esportazioni della regione, comprendendo oltre il 45% di tutte le esportazioni (PCBS 2023). Nel 2022, il settore agricolo di Gaza aveva un valore di circa 575 milioni di dollari, con il 54% di questa cifra attribuibile alla produzione vegetale.

“Quasi tutte le aree agricole nel nord di Gaza sono state devastate”, ha detto Alsaqqa. “I famosi campi di fragole di Beit Lahiya sono stati spazzati via; centinaia di ettari di ulivi sono stati distrutti. Questo non è solo un attacco alla nostra terra, ma anche un assalto alla nostra identità palestinese e al nostro patrimonio olivicolo”.

Dal mese di ottobre, il team di ricerca londinese di Forensic Architecture ha documentato la distruzione sistematica dei terreni agricoli e dei frutteti di proprietà degli agricoltori di Gaza. Tra questi, un agricoltore ora sfollato di nome Abu Suffiyeh e i suoi vicini di Jabaliya Est, che si affaccia su una zona cuscinetto israeliana militarizzata.

Il team ha sviluppato un quadro di documentazione che include testimonianze sul campo, insieme a telerilevamento, informazioni di intelligence a sorgente aperta, modellazione 3D e regressione cartografica. Si tratta di un processo di sovrapposizione di dati storici, come mappe e fotografie alle immagini contemporanee per tracciare i cambiamenti.

“La Palestina è sempre stata importante per il nostro lavoro”, ha dichiarato Samaneh Moafi, vicedirettore della ricerca di Forensic Architecture.

Parlando al TRT World, ha aggiunto che il team è stato coinvolto a Gaza nel 2018 dopo che gli agricoltori hanno chiesto loro di indagare sull'uso di erbicidi da parte di Israele lungo il confine orientale.

“Questa pratica ha distrutto vaste aree di terreno coltivabile. Stava uccidendo le colture e i terreni agricoli a centinaia di metri di profondità nel territorio palestinese, con la conseguente perdita dei mezzi di sussistenza per gli agricoltori di Gaza”, ha spiegato.

L'anno scorso, gli stessi agricoltori si sono rivolti a Forensic Architecture riguardo alle terre da cui ora erano sfollati. "Avevano sentito dire che le loro fattorie erano state distrutte dall'esercito israeliano, e poiché non potevano tornare e vedere con i propri occhi, ci hanno chiesto cosa avessimo trovato nelle immagini satellitari."

Tra il novembre 2023 e il giugno 2024, il team ha scoperto che la maggior parte dei terreni agricoli palestinesi entro un chilometro dal perimetro orientale di Gaza era stata cancellata, compresi gli amati uliveti, melograni e agrumeti di Abu Suffiyeh. Al suo posto, è stato costruito un nuovo corridoio militare israeliano: “il cosiddetto Corridoio Netzarim”.

Caso di ecocidio nei tribunali internazionali

Attualmente, Israele affronta accuse di genocidio davanti alla Corte Internazionale di Giustizia delle Nazioni Unite.

Una dimensione di questo fenomeno è la diffusa distruzione dell'ambiente, che secondo gli ambientalisti dovrebbe essere perseguita come crimine internazionale.

Dal 1970 gli attivisti hanno fatto pressione affinché l'"ecocidio" fosse definito nel diritto internazionale come “danno esteso, distruzione o perdita dell'ecosistema (o degli ecosistemi) di un determinato territorio, causato dall'azione umana o da altre cause, in modo tale che il godimento pacifico da parte degli abitanti di quel territorio sia stato o sarà gravemente ridotto.'"

Gli esperti ambientali affermano che livellare un terreno è come cancellare la storia delle persone che vi hanno vissuto, le prove della loro esistenza. Questo potrebbe essere il modo in cui il crimine di ecocidio si lega al genocidio del popolo palestinese.

Secondo Moafi, le azioni di Israele a Gaza sono "un atto deliberato di ecocidio e una dimensione critica della campagna genocida di Israele."

L'indagine del suo team è stata citata come prova dal team sudafricano nel suo caso contro Israele presso la Corte Internazionale di Giustizia.

“La violenza ambientale può essere lenta e diffusa, ma è spesso intrecciata con la violenza coloniale, aziendale e militare. Questa intersezione definisce il nostro approccio alle indagini sulla distruzione ambientale," ha dichiarato Moafi.