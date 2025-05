Il premio Oscar Hamdan Ballal racconta come i coloni israeliani lo abbiano aggredito dopo il suo rilascio.

Hamdan Ballal, regista del documentario premio Oscar “No Other Land”, ha raccontato le torture e i maltrattamenti subiti per mano dei coloni illegali israeliani dopo il suo rilascio dalla detenzione.

Ballal ha dichiarato di essere stato aggredito dai coloni martedì sera. La notte precedente l’attacco, era rientrato a casa sua per assicurarsi che la sua abitazione non venisse attaccata dopo aver filmato un’aggressione da parte dei coloni alla casa di un vicino.

"Stavo semplicemente aspettando fuori, nel caso in cui qualche colono o l'esercito attaccasse la mia casa," ha raccontato all'agenzia di stampa Reuters dopo essere stato rilasciato dalla custodia della polizia.

Ha detto di essere stato spinto a terra, mentre i soldati gli urlavano di alzarsi e puntavano le armi contro di lui. "È folle, puoi immaginare la tua famiglia, i tuoi figli dentro casa, e tu devi proteggerli," ha aggiunto.

Inoltre, ha aggiunto che durante un attacco al suo villaggio, un colono gli ha dato un calcio in testa "come fosse un pallone da calcio".

Poco prima dell'incidente, in cui è stato arrestato dalle forze di sicurezza israeliane, un gruppo di coloni aveva attaccato un gruppo che si era radunato per l'Iftar nel villaggio di Susya, vicino ad Al Khalil.

L'incidente di lunedì è l'ultimo di una serie di episodi in cui i coloni israeliani sono stati accusati di aver fatto irruzione nei villaggi e nei campeggi palestinesi o beduini in Cisgiordania, a volte per rubare il bestiame. I palestinesi e gli attivisti che monitorano tali attacchi affermano che la polizia e l'esercito spesso rimangono a guardare senza intervenire.

Lamia Ballal, moglie del regista, ha raccontato che i coloni si erano radunati intorno alla casa di famiglia e che suo marito era uscito per impedire loro di entrare.

"I coloni lo hanno attaccato e hanno iniziato a picchiarlo, e poi lo hanno arrestato," ha detto a Reuters.

"No Other Land," un film sulla deportazione israeliana di una comunità palestinese, co-diretto da registi palestinesi e israeliani, ha vinto l'Oscar per il Miglior Documentario agli Academy Awards di quest'anno.

Ballal ha detto che uno dei coloni che ha partecipato all'aggressione gli era ben noto.

"Non è la prima volta," ha detto. "Ha attaccato la mia casa molte volte e ha anche fatto pascolare le sue mucche nel giardino della mia casa."

Ballal non parla ebraico, ma ha detto di aver sentito pronunciare il suo nome e la parola "Oscar."

"Ho capito che mi stavano attaccando di proposito," ha detto in un'intervista in un ospedale della Cisgiordania dopo il suo rilascio martedì. "Quando dicono 'Oscar', capisci. Quando dicono il tuo nome, capisci."

L'esercito israeliano non ha risposto immediatamente alle accuse secondo cui i soldati avrebbero picchiato Ballal. Il colono identificato da Ballal come suo aggressore, Shem Tov Luski — che in passato lo aveva minacciato — ha negato di averlo picchiato, così come i soldati.

Basel Adra, uno degli altri co-registi del film, ha dichiarato di credere che i coloni abbiano portato l'esercito a casa della sua famiglia a causa della rappresentazione della zona di Masafer Yatta, dove si sono verificati gli eventi di lunedì

"Poiché porta con sé la sua telecamera e documenta ciò che accade, penso che sia stato preso di mira e in questo modo si sono vendicati durante la notte," ha detto.