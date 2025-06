Il Presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha espresso i suoi auguri per l'Eid al-Adha ai musulmani di tutto il mondo, esprimendo solidarietà al popolo palestinese e ad altre comunità colpite dai conflitti.

"A nome del mio Paese e della mia nazione, saluto rispettosamente i nostri fratelli e sorelle palestinesi che stanno portando avanti una resistenza dignitosa contro tutta la barbarie di Israele e che sono impegnati in una lotta eroica a Gaza e nei territori occupati," ha dichiarato Erdogan nel suo messaggio video di giovedì.

Ha inoltre reso omaggio a coloro che hanno perso la vita a Gaza, affermando: "Ricordo con misericordia tutti i nostri fratelli e sorelle a Gaza che sono stati martirizzati in questi attacchi, e auguro una pronta guarigione a coloro che sono rimasti feriti."

Erdogan ha espresso la speranza che l'instabilità nelle regioni colpite dai conflitti, tra cui Gaza, il Sudan e la Somalia, possa presto giungere al termine.

"Un passo storico verso la fine della guerra sanguinosa"

Ha ribadito l'impegno della Türkiye a fermare la violenza in Palestina, dichiarando: "Stiamo facendo tutto il possibile per fermare il genocidio in Palestina e per garantire che la guerra tra Russia e Ucraina si concluda con una pace giusta."

Sottolineando gli sforzi diplomatici, Erdogan ha menzionato un recente incontro tenutosi a Istanbul lunedì 2 giugno, descrivendolo come un "passo storico verso la fine della guerra sanguinosa che è entrata nel suo quarto anno."

Rivolgendosi alla vicina Siria, Erdogan ha affermato che la Türkiye accoglie con favore gli sforzi della nuova amministrazione del Paese e ha espresso sostegno alle aspirazioni della Siria per l'unità nazionale, l'integrità territoriale e lo sviluppo a lungo termine.

"Con il sostegno di tutti i nostri Paesi fratelli nella regione, crediamo che la Siria raggiungerà una pace duratura e riacquisterà il suo antico splendore," ha concluso.